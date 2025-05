C'est fait, Thoune est de retour en Super League! Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Quelques minutes à peine après le coup de sifflet final, et alors que les joueurs célèbrent le retour en Super League avec le public de la Stockhorn-Arena après avoir battu Aarau (2-1), Andres Gerber se retrouve seul sur le terrain synthétique, tout proche de la ferveur, mais un peu à l'écart tout de même. Comme si le président du FC Thoune voulait savourer seul ce moment.

Après avoir respecté son voeu, Blick s'approche de l'ancien joueur du LS et lui propose une interview en français. Une requête acceptée avec grand plaisir par un homme heureux, qui ne voulait pas (trop) se projeter sur la saison prochaine, mais profiter de l'instant présent.

La fête a été belle à la Stockhorn-Arena ce vendredi. Photo: keystone-sda.ch

Président, quelle ambiance, quelle soirée de rêve!

C'est ça, c'est un rêve! Il faut maintenant commencer à réaliser... Mon premier sentiment, le plus profond, c'est que ça fait du bien. C'est un beau sentiment ce soir.

Après cinq ans, vous voilà de retour en Super League. Cette fois, c'est pour y rester? Avec les nouveaux investisseurs, vous aurez les moyens de pérenniser le club à ce niveau?

Ça, on verra encore. On ne va pas parler de ça ce soir. La Super League, ça va être difficile, c'est clair. Il faut que ce soit difficile, d'ailleurs, c'est normal! Mais on a encore le temps de revenir sur terre et de se préparer.

Cette montée assurée à quatre journées de la fin, sans l'incertitude des barrages, vous permet justement d'anticiper...

C'est exactement ça. C'est un grand avantage, on a un mois de plus. Mais oui, on sera prêts. On a beaucoup appris pendant ces cinq ans en Challenge League. C'était dur parfois, mais c'est beau, ce soir.

Un président heureux avec son entraîneur Mauro Lustrinelli. Photo: keystone-sda.ch

Quand vous voyez ce stade plein ce soir, tous ces gens heureux... Il y avait plus de 10'000 personnes pour ce match! Fin juillet, il y aura Young Boys, Bâle, Servette ici...

C'est une satisfaction magnifique. Un beau sentiment. On revient de cinq années difficiles.



Ce soir, c'est un gamin de l'Oberland, Ethan Meichtry, de 19 ans, qui vous offre la montée. C'est un beau symbole, non?

Oui. Et quel but! A la Lamine Yamal! C'est encore plus beau comme ça, je suis d'accord.

Vous avez de nouveaux actionnaires, un projet qui semble solide. La clé, ce sera ce mélange entre renforts de l'extérieur et joueurs formés ici comme lui?

Oui, je pense. Notre philosophie ne va pas changer. Mais c'est trop tôt pour parler de stratégie ce soir. On va fêter, redescendre sur terre et commencer à préparer la Super League.