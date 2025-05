Un talent de 19 ans a surgi à la 81e pour faire exploser de joie la Stockhorn-Arena et valider le retour du FC Thoune en Super League ce vendredi soir. Aarau, battu 2-1, ne peut plus rattraper le club bernois.

Ethan Meichtry a inscrit un but dont il se souviendra toute sa vie, devant plus de 10'000 personnes. Photo: keystone-sda.ch

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est un gamin de 19 ans, né pas loin du stade, qui a renvoyé le FC Thoune dans l'élite du football suisse ce vendredi soir à la Stockhorn-Arena dans une ambiance formidable. Devant plus de 10'000 spectatrices et spectateurs, dont près de 2000 Argoviens époustouflants de passion et d'encouragements dans le secteur visiteurs, Ethan Meichtry a pu enrouler son ballon à la perfection à la 81e de l'autre côté du stade, face à ses propres fans, et faire exploser de joie un stade qui ne demandait que ça.

Aarau sera barragiste, au mieux

Ce vendredi, et durant 95 minutes, le combat a été furieux, splendide, intense, les deux équipes se rendant coup pour coup, attaque pour attaque. Et, à la fin, Thoune a pu s'imposer, prendre onze points d'avance et s'assurer de ne plus pouvoir être rejoint en fin de saison dans ce championnat de Challenge League. Aarau, de son côté, sera barragiste, au mieux, à moins qu'Etoile Carouge, battu ce vendredi par le SLO (1-2), ne réussisse encore à lui passer devant, ce qui semble toutefois improbable.

L'ambiance a été exceptionnelle ce vendredi à la Stockhorn-Arena. Photo: keystone-sda.ch

Cette rencontre au sommet de Challenge League a été digne de beaucoup de rencontres de Super League (voire bien meilleure...), que ce soit dans la qualité de jeu ou dans le coeur mis par les équipes, lesquelles n'ont à aucun moment cherché à calculer. La configuration au coup d'envoi était en effet idéale: Thoune voulait absolument gagner pour s'assurer la montée devant son public dans un stade plein, tandis qu'Aarau devait absolument prendre les trois points pour encore y croire un peu. Le résultat a été un match exceptionnel, l'un des plus beaux disputés sur un terrain suisse cette saison.

Un gamin de Liverpool pour le 1-0, un de l'Oberland pour le 2-1

La rencontre a démarré très fort, avec l'ouverture du score de Layton Stewart, cet attaquant de 22 ans né et formé à Liverpool et prêté par Preston North End, lequel a visé juste à la 5e. La Stockhorn-Arena rugissait une première fois, mais l'artiste Sofian Bahloul égalisait aussitôt d'un coup de canon sorti de son pied gauche magique (6e, 1-1)! Quel spectacle dans l'Oberland!

Dès lors, l'intensité ne baissait pas d'un cran, la tension non plus, mais il a fallu attendre la toute fin de match et l'apparition d'Ethan Meichtry, entré à la 76e, décisif à la 81e, pour que cette rencontre trouve un vainqueur. Et la Super League une équipe de plus pour la saison prochaine!

Sur l'ensemble de la saison, le FC Thoune a amplement mérité cette promotion, cinq après sa relégation en pleine crise du Covid, et semble avoir trouvé des investisseurs costauds pour se renforcer intelligemment en vue du prochain exercice pour s'établir cette fois durablement en Super League sous la direction de son entraîneur Mauro Lustrinelli, lequel a enfin réussi son pari. Quant à Aarau, qui a eu l'occasion de s'imposer ce soir et regrettera ses nombreuses occasions manquées, mais aussi tous les points perdus bêtement ces derniers mois, il faudra patienter encore. Et très vraisemblablement affronter Sion, Yverdon, Winterthour ou GC à la fin du mois.