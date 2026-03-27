La Challenge League ne passera pas à douze équipes

Les clubs de la SFL ont décidé vendredi que la Challenge League resterait composée de dix équipes. A la place, de nouvelles mesures ont été adoptées «pour encourager les jeunes talents du football suisse».

Manuela Bigler

Les clubs de la Swiss Football League (SFL) se sont prononcés contre une augmentation de la Challenge League pour la saison 2027/28 lors d'une assemblée générale extraordinaire. «La proposition a clairement manqué la majorité des deux tiers requise et a été rejetée», a indiqué la SFL vendredi soir dans un communiqué. La structure actuelle sera donc maintenue dans la deuxième ligue la plus élevée et dix équipes, et non pas douze, continueront à s'affronter.

En revanche, les clubs ont approuvé plusieurs étapes de la réforme visant à renforcer la promotion de la relève. Le paquet de mesures adopté comprend dans une première partie des incitations financières et des adaptations réglementaires pour la Challenge League, afin de promouvoir de manière ciblée le développement et l'utilisation de jeunes joueurs formés localement.

Les talents locaux doivent être privilégiés

Parmi ces mesures figurent un système de bonus/malus pour l'engagement de joueurs suisses de moins de 21 ans dans l'UBS Youth Trophy, la réduction de la liste des contingents de 21 à 20 places à partir de la saison 2027/28 ainsi que l'obligation d'engager un entraîneur-chef à plein temps, comme l'écrit la SFL.

Par ailleurs, les clubs ont décidé d'une augmentation générale des contributions à la formation lors de transferts de joueurs non formés localement. La ligue veut ainsi créer une incitation à privilégier les talents locaux de même qualité. Les mesures adoptées entreront en vigueur de manière échelonnée à partir de la saison 2026/27.