Pep Guardiola, le légendaire entraîneur de Manchester City, évoque dans le documentaire «A Beautiful Obsession» sa potentielle retraite et des révélations poignantes sur sa vie privée, diffusé dès le 19 août au Royaume-Uni.

Pep Guardiola parle de sa retraite, de son divorce et de son feu intérieur

Pep Guardiola parle de sa retraite, de son divorce et de son feu intérieur

Davide Malinconico

La série documentaire en quatre épisodes d’Amazon, «A Beautiful Obsession», sera diffusée au Royaume-Uni dès ce mercredi 19 août. Elle promet de dévoiler sans filtre les derniers chapitres de l’ère Guardiola à Manchester City. Que Pep Guardiola soit obsédé par le football n’est un secret pour personne. Mais le documentaire révèle certaines facettes de l’entraîneur catalan de 55 ans qui pourraient surprendre, y compris les observateurs les plus avertis.

Pep Guardiola envisage de prendre sa retraite

Selon «The Sun», le public apprend notamment que l’entraîneur le plus titré de l’histoire du football (40 trophées), derrière Sir Alex Ferguson (84 ans, 49 titres), envisage bel et bien de mettre un terme définitif à sa carrière d’entraîneur. Un monde du football sans Pep Guardiola? Pour beaucoup, l’idée paraît difficile à concevoir.

Après son départ de Manchester City, l’Espagnol souhaiterait prendre une longue pause, voire ne plus jamais reprendre du service. Il voudrait notamment se consacrer davantage à sa vie privée.

Dans le documentaire, Pep Guardiola confie: «Je ne sais pas encore moi-même ce que je vais faire. Ce sera difficile de revenir, c’est ce que je ressens pour l’instant. Je dois d’abord digérer beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie privée.»

Une allusion qui semble difficile à interpréter autrement que par sa séparation avec Cristina Serra, avec qui il était marié depuis 2014.

Des confidences très personnelles

Le documentaire révèle ensuite une scène particulièrement intime. Lors d’un discours particulièrement virulent devant ses joueurs de Manchester City, Pep Guardiola évoque ouvertement la fin de son mariage: «Je viens de divorcer de la plus belle femme de votre planète, bon sang. Je l’aime énormément. Mais nous avons perdu la passion.»

Dans la foulée, il réclame de ses joueurs exactement ce qui lui a, selon lui, manqué ces dernières années, aussi bien dans sa vie de couple que sur le terrain: «Quoi que vous fassiez dans votre vie, faites-le avec passion. Je ne veux pas de bons joueurs, je veux des joueurs passionnés.»

Puis Pep Guardiola s’en prend directement à son équipe: «Je laisse ma vie derrière moi, ma famille est partie – et tout ça pour vous.» Il faisait peut-être référence à la prolongation de son contrat à Manchester City, signée en novembre 2024, même si Cristina Serra était déjà retournée vivre à Barcelone avec leurs enfants en 2019. Quelques semaines après cette prolongation, leur séparation était officialisée.

Le Catalan poursuit, visiblement très remonté: «Et qu’est-ce que vous me donnez en retour? Cette fichue prestation que vous venez de livrer – vous tous! C’est une honte, les gars. Et vous savez ce qui va se passer: vous allez avoir un autre entraîneur.»

La passion du football

C’est précisément ce qui pourrait finir par arriver. Reste à savoir si Pep Guardiola reprendra un jour place sur un banc. Pour l’heure, le principal intéressé entretient le mystère.

Dans le documentaire, il résume ainsi ce qui le motive depuis toujours: «C’est le plaisir de voir mon équipe bien jouer lors des matches. C’est ma devise quand je me réveille chaque matin.»

Avant d’ajouter: «C’est tellement addictif que des entraîneurs plus âgés partent à la retraite, puis veulent revenir. Ils ne peuvent pas vivre sans ça.»

Pep Guardiola pourrait donc, lui aussi, finir par ressentir le manque. Et par répondre une nouvelle fois à l’appel du banc. Une perspective qui, évidemment, ne devrait pas déplaire aux amoureux du football.