L'Écossais Kenny Dalglish, icône de Liverpool et du Celtic, suit un traitement contre un cancer. Il a partagé la nouvelle par erreur sur les réseaux sociaux, mais garde son humour et remercie le personnel médical.

ATS Agence télégraphique suisse

L'ex-attaquant vedette du Celtic et de Liverpool Kenny Dalglish (75 ans), a confirmé mardi suivre un traitement contre un cancer. Il avait annoncé la nouvelle par erreur sur les réseaux sociaux.

«Contrairement à mon utilisation du téléphone portable, le traitement se passe bien», a écrit l'Ecossais avec humour. «Idéalement, cela aurait dû rester privé, car c'est ainsi que les choses devraient se passer, mais mon manque total de compétences technologiques m'a contraint à agir ainsi.»

Liverpool le soutient

«Comme toujours, merci au merveilleux personnel médical qui a fait preuve d'une attention et d'une discrétion incroyables, non seulement à mon égard, mais aussi envers de très nombreuses autres personnes. Ils font honneur à leur profession», a-t-il ajouté.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

L'ancien international écossais a fait le bonheur du Celtic Glasgow et de Liverpool comme attaquant dans les années 1970 et 1980. Il a notamment remporté la Coupe des Champions trois fois et le championnat d'Angleterre six fois avec les Reds, dont il a ensuite été l'entraîneur à deux reprises. «Nous t'apportons notre soutien et notre amour, Sir Kenny», a écrit le club anglais sur ses réseaux sociaux.