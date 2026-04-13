Fortuna Düsseldorf limoge Markus Anfang après une série de quatre défaites. Le club de Cédric Itten, en lutte pour le maintien en 2e Bundesliga, mise sur Alexander Ende pour éviter la relégation.

Nouvel entraîneur en Allemagne pour un attaquant de la Nati

Nouvel entraîneur en Allemagne pour un attaquant de la Nati

Davide Malinconico

Changement d’entraîneur à Fortuna Düsseldorf! Le club de l’attaquant de la Nati Cédric Itten (13 sélections) a annoncé dimanche soir s’être séparé de Markus Anfang. C’est Alexander Ende qui reprend désormais l’équipe.

Contenu tiers Souhaitez-vous voir ces contributions externes (par exemple Instagram, X et d'autres plateformes) ? Si vous acceptez, des cookies peuvent être installés et des données peuvent être transmises à des fournisseurs externes. Cela permet l'affichage de contenus externes et de publicités personnalisées. Votre décision s'applique à l'ensemble de l'application et peut être révoquée à tout moment dans les paramètres. Charger le contenu Plus d'informations

Cette décision fait suite à une série de mauvais résultats. Fortuna Düsseldorf est englué dans la lutte pour le maintien en 2e Bundesliga et ne compte plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation directe, avec 31 points. La défaite de vendredi contre Holstein Kiel (1-2) – malgré une égalisation de Cédric Itten – a été celle de trop, après trois revers consécutifs.

Markus Anfang avait pris ses fonctions en octobre, en remplacement de Daniel Thioune, aujourd’hui entraîneur du Werder Brême. Il n’est toutefois pas parvenu à relancer une saison compliquée. Alexander Ende a désormais pour mission de maintenir Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga.