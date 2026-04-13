Changement d’entraîneur à Fortuna Düsseldorf! Le club de l’attaquant de la Nati Cédric Itten (13 sélections) a annoncé dimanche soir s’être séparé de Markus Anfang. C’est Alexander Ende qui reprend désormais l’équipe.
Cette décision fait suite à une série de mauvais résultats. Fortuna Düsseldorf est englué dans la lutte pour le maintien en 2e Bundesliga et ne compte plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation directe, avec 31 points. La défaite de vendredi contre Holstein Kiel (1-2) – malgré une égalisation de Cédric Itten – a été celle de trop, après trois revers consécutifs.
Markus Anfang avait pris ses fonctions en octobre, en remplacement de Daniel Thioune, aujourd’hui entraîneur du Werder Brême. Il n’est toutefois pas parvenu à relancer une saison compliquée. Alexander Ende a désormais pour mission de maintenir Fortuna Düsseldorf en 2e Bundesliga.