Un entraîneur de légende s'en prend à Pep Guardiola

1/5 Le Manchester City de Pep Guardiola joue en dessous des attentes cette saison. Photo: Getty Images

Pascal Keusch

Sur le plan sportif, rien ne va cette saison pour Pep Guardiola. En Premier League, le multiple champion d'Angleterre, Manchester City, n'occupe que la cinquième place. En Ligue des champions, le club a échoué dès les play-offs contre le Real Madrid, manquant ainsi l'accès aux huitièmes de finale. Mais ce ne sont pas seulement les résultats qui valent à l'entraîneur espagnol une pluie de critiques ces derniers temps. Sur le plan humain également, l'Espagnol ne fait pas l'unanimité – du moins aux yeux de Fabio Capello.

«Il veut toujours être l'acteur principal»

En décembre dernier déjà, l'entraîneur légendaire de 78 ans avait durement critiqué Guardiola. Dans un entretien accordé à El Mundo, il enfonce le clou: «Vous savez ce que je n'aime pas chez Guardiola? Son arrogance». Selon lui, la victoire en Ligue des champions avec City est la seule où il n'a pas tenté d’expérimenter lors des matches décisifs.

«Mais pendant toutes ces années, à Manchester et à Munich, il a toujours voulu être l'acteur principal les jours décisifs. Il a changé et inventé des choses pour pouvoir dire: 'Ce ne sont pas les joueurs qui gagnent, c'est moi'», explique l'Italien. Il estime que «cette arrogance lui a coûté plusieurs titres en Ligue des champions».

Un football jugé «ennuyeux»

Le style de jeu de Guardiola, basé sur la possession de balle, est également violemment critiqué par Capello, qui le qualifie de «catastrophe» et d'«ennuyeux». «Pourquoi regarder des passes et des transversales pendant 90 minutes, sans combat, sans intensité?», s'interroge l'Italien. «Tout le monde a essayé de le copier pendant dix ans.» Selon lui, cela a ruiné le football italien.

Capello a connu sa période la plus faste en tant qu'entraîneur à l'AC Milan. En 1991/92, il a remporté le championnat d'Italie sans la moindre défaite, établissant une série record de 58 matches consécutifs sans revers en Serie A. En 1994, il a soulevé la Ligue des champions avec les Rossoneri.

Son aversion pour Guardiola ne date pas d'hier. Déjà à l'époque où l'Espagnol était joueur, Capello n'appréciait guère son attitude. Lorsqu'il entraînait la Roma, au début des années 2000, il a eu sous ses ordres un joueur en fin de carrière. «Il ne faisait que se pavaner sur le terrain», se souvient l'Italien. «Il venait me dire comment je devais faire mon travail, et je lui répondais: 'Va faire un tour et on en reparlera'.»