Le roi du Maroc Mohammed VI a gracié des supporters sénégalais emprisonnés après des violences lors de la finale de la CAN. Il invoque des «considérations humaines».

AFP Agence France-Presse

Le roi du Maroc a gracié samedi, pour «des considérations humaines», les supporters sénégalais emprisonnés après les violences survenues lors de la finale de la CAN-2025 à Rabat.

«Relations fraternelles»

«Vu les relations fraternelles séculaires qui lient le royaume du Maroc et la république du Sénégal, et à l'occasion de l'avènement de Aïd al-Adha», le roi «a bien voulu accorder, pour des considérations humaines, sa grâce royale aux supporters sénégalais», indique un communiqué du cabinet royal. L'Aïd sera célébré mercredi au Maroc.

Le 18 janvier, lors de la finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN) à Rabat – débutée fin décembre 2025 – le Sénégal s'était imposé 1-0 au terme d'un match chaotique. A la suite d'un penalty accordé au Maroc dans le temps additionnel de la deuxième mi-temps, juste après un but refusé au Sénégal, des supporters sénégalais avaient tenté d'envahir le terrain et lancé des projectiles vers la pelouse.

En février, la justice marocaine a condamné à des peines allant de trois mois à un an de prison les 18 supporters sénégalais qui étaient détenus au Maroc depuis la finale. Mi-avril, trois Sénégalais avaient été libérés après avoir purgé leur peine de trois mois. La grâce accordée samedi devrait donc concerner les 15 supporters encore détenus.

Sortie de prison immédiate

Cette décision «témoigne de la profondeur des liens profonds d'amitié, de fraternité et de coopération» unissant le Maroc et le Sénégal, poursuit le communiqué. Patrick Kabou, qui défendait une bonne partie des Sénégalais, a indiqué à l'AFP que les détenus devraient sortir de prison dans la soirée.

Les poursuites reposaient principalement sur les images des caméras du stade Moulay-Abdellah ainsi que sur les certificats médicaux des membres des forces de l'ordre et des stadiers blessés, selon le parquet, qui a évalué les dégâts matériels à plus de 370.000 euros. Après la décision de la Confédération africaine de football (CAF) d'attribuer sur tapis vert la CAN-2025 au Maroc le 17 mars, le Sénégal a saisi le Tribunal arbitral du sport (TAS).