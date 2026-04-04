Johan Manzambi brille face au Bayern

Le milieu de terrain genevois a trompé Manuel Neuer d'une superbe frappe ce samedi. Freiburg s'est incliné face au Bayern (3-2), mais son talent Johan Manzambi a marqué des points.

ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi a inscrit un but de prestige face au Bayern Munich. L'international suisse a ouvert la marque pour le SC Fribourg lors de la défaite 3-2 contre le leader de Bundesliga samedi à domicile.

Le milieu de terrain a pris de court le portier du «Rekordmeister» Manuel Neuer d'une superbe frappe lointaine à la 46e. Son coéquipier Lucas Holer a doublé la marque à la 71e, avant que Tom Bischof (81e, 90e+2) et Lennart Karl (90e+9) ne sauvent le Bayern en fin de partie.

Il s'agit de la cinquième réussite du Genevois de 20 ans cette saison avec le club de la Forêt Noire. En sélection, il avait marqué à deux reprises lors des éliminatoires pour la Coupe du monde à l'automne dernier, à chaque fois contre la Suède.