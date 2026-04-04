DE
FR

Un joli but du Genevois
Johan Manzambi brille face au Bayern

Le milieu de terrain genevois a trompé Manuel Neuer d'une superbe frappe ce samedi. Freiburg s'est incliné face au Bayern (3-2), mais son talent Johan Manzambi a marqué des points.
Publié: 04.04.2026 à 19:04 heures
Quel but du Genevois ce samedi face au Bayern!
Photo: IMAGO/Steinsiek.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Johan Manzambi a inscrit un but de prestige face au Bayern Munich. L'international suisse a ouvert la marque pour le SC Fribourg lors de la défaite 3-2 contre le leader de Bundesliga samedi à domicile.

Le milieu de terrain a pris de court le portier du «Rekordmeister» Manuel Neuer d'une superbe frappe lointaine à la 46e. Son coéquipier Lucas Holer a doublé la marque à la 71e, avant que Tom Bischof (81e, 90e+2) et Lennart Karl (90e+9) ne sauvent le Bayern en fin de partie.

Il s'agit de la cinquième réussite du Genevois de 20 ans cette saison avec le club de la Forêt Noire. En sélection, il avait marqué à deux reprises lors des éliminatoires pour la Coupe du monde à l'automne dernier, à chaque fois contre la Suède.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
28
73
73
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
RB Leipzig
28
19
53
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
28
-1
39
8
SC Fribourg
SC Fribourg
28
-6
37
9
FSV Mayence
FSV Mayence
28
-8
33
10
Union Berlin
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsbourg
FC Augsbourg
28
-17
32
12
Hambourg SV
Hambourg SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Brême
Werder Brême
28
-18
28
15
FC Cologne
FC Cologne
28
-9
27
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
28
-34
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus