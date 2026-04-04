Johan Manzambi brille face au Bayern

ATS Agence télégraphique suisse
Johan Manzambi a inscrit un but de prestige face au Bayern Munich. L'international suisse a ouvert la marque pour le SC Fribourg lors de la défaite 3-2 contre le leader de Bundesliga samedi à domicile.
Le milieu de terrain a pris de court le portier du «Rekordmeister» Manuel Neuer d'une superbe frappe lointaine à la 46e. Son coéquipier Lucas Holer a doublé la marque à la 71e, avant que Tom Bischof (81e, 90e+2) et Lennart Karl (90e+9) ne sauvent le Bayern en fin de partie.
Il s'agit de la cinquième réussite du Genevois de 20 ans cette saison avec le club de la Forêt Noire. En sélection, il avait marqué à deux reprises lors des éliminatoires pour la Coupe du monde à l'automne dernier, à chaque fois contre la Suède.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
Vfb Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Francfort
28
-1
39
8
SC Fribourg
28
-6
37
9
FSV Mayence
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsbourg
28
-17
32
12
Hambourg SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Brême
28
-18
28
15
FC Cologne
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsbourg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim
28
-34
16
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
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Relégation