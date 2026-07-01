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Sensation du Mondial
Ismael Saibari signe au Bayern Munich

Sensation de la Coupe du monde 2026 avec le Maroc, le buteur Ismael Saibari s'engage avec le Bayern Munich. Le club bavarois a signé l'attaquant marocain jusqu'en 2031. Le transfert aurait coûté environ 50 millions d'euros.
Publié: il y a 16 minutes
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Ismael Saibari signe au Bayern Munich.
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Ismael Saibari s'est engagé pour cinq ans soit jusqu'à l'été 2031 avec le Bayern, a annoncé mercredi le club munichois qui officialise son premier transfert estival. L'international marocain est l'une des révélations du Mondial 2026 avec les Lions de l'Atlas.

«Depuis tout petit, on rêve de signer un contrat dans un club comme le Bayern. (...) Le Bayern joue chaque saison les plus grands titres comme la Ligue des champions, et je souhaite gagner autant de titres que possible», a souligné le milieu de terrain, cité dans un communiqué du «Rekordmeister».

Ismael Saibari (25 ans) a marqué trois buts dont un contre le Brésil lors de la phase de groupes, tout en étant décisif contre les Pays-Bas dans la séance de tirs au but lors de la qualification pour les 8es de finale. Le montant du transfert du PSV Eindhoven au Bayern n'a pas été communiqué. Mais selon les médias allemands et néerlandais, il s'élèverait autour de 50 millions d'euros.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
Ligue des Champions
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