Ramona Bieri
Miro Muheim pourra-t-il disputer la Coupe du monde? Le doute est permis après la blessure à la cheville droite dont a été victime l'international suisse du SV Hambourg.
Selon son club, Miro Muheim ne jouera plus cette saison en Bundesliga. Joueur de champ le plus utilisé toutes compétitions confondues dans les rangs du néo-promu, le défenseur de 28 ans s'est blessé samedi contre le Werder Brême.
Miro Muheim était pratiquement assuré de figurer dans la liste de Murat Yakin pour la Coupe du monde comme doublure de Ricardo Rodriguez. La question désormais est de savoir s'il aura le temps de soigner cette blessure avant le premier match de la Coupe du monde qui opposera la Suisse au Qatar le 13 juin à San Francisco.
Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
30
80
79
2
Borussia Dortmund
30
30
64
3
RB Leipzig
30
22
59
4
Vfb Stuttgart
30
20
56
5
TSG Hoffenheim
30
15
54
6
Bayer Leverkusen
30
19
52
7
SC Fribourg
30
-4
43
8
Eintracht Francfort
30
-2
42
9
FC Augsbourg
30
-16
36
10
FSV Mayence
30
-9
34
11
Union Berlin
30
-18
32
12
FC Cologne
30
-7
31
13
Borussia Mönchengladbach
30
-14
31
14
Hambourg SV
30
-15
31
15
Werder Brême
30
-18
31
16
FC St. Pauli
30
-25
26
17
VfL Wolfsbourg
30
-25
24
18
1. FC Heidenheim
30
-33
19
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation