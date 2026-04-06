Harry Kane a repris l'entraînement avec le Bayern

Bonne nouvelle pour les fans du Bayern: Harry Kane a participé lundi matin à l'entraînement de l'équipe, selon «Bild».
L'avant-centre anglais s'est plaint de problèmes à la cheville pendant la pause internationale et n'a pas joué contre le Japon avec les «Three Lions». L'attaquant de 32 ans n'était pas non plus disponible ce week-end lors de la spectaculaire victoire 3-2 à Freiburg, lors de laquelle a brillé Johan Manzambi.
«Harry a ressenti des douleurs à la cheville avec l'équipe nationale anglaise. Il ne sera pas disponible contre Freiburg. Ce n'est pas agréable», avait déclaré l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany lors d'une conférence de presse vendredi.
Sera-t-il à disposition du Bayern contre le Real Madrid de la superstar Vinicius Junior? Le club bavarois ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Mais «Bild» assure que ce sera le cas.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
28
73
73
2
Borussia Dortmund
28
32
64
3
RB Leipzig
28
19
53
4
Vfb Stuttgart
28
18
53
5
TSG Hoffenheim
28
14
50
6
Bayer Leverkusen
28
19
49
7
Eintracht Francfort
28
-1
39
8
SC Fribourg
28
-6
37
9
FSV Mayence
28
-8
33
10
Union Berlin
28
-15
32
11
FC Augsbourg
28
-17
32
12
Hambourg SV
28
-9
31
13
Borussia Mönchengladbach
28
-13
30
14
Werder Brême
28
-18
28
15
FC Cologne
28
-9
27
16
FC St. Pauli
28
-20
25
17
VfL Wolfsbourg
28
-25
21
18
1. FC Heidenheim
28
-34
16