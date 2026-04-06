Harry Kane a repris l'entraînement avec le Bayern

Harry Kane participe à nouveau à l'entraînement du Bayern, à la veille d'affronter le Real en Champions League. Après des problèmes à la cheville, l'attaquant anglais devrait être présent dans le groupe bavarois pour un duel de superstars face à Vinicius Junior!

Petar Djordjevic

Bonne nouvelle pour les fans du Bayern: Harry Kane a participé lundi matin à l'entraînement de l'équipe, selon «Bild».

L'avant-centre anglais s'est plaint de problèmes à la cheville pendant la pause internationale et n'a pas joué contre le Japon avec les «Three Lions». L'attaquant de 32 ans n'était pas non plus disponible ce week-end lors de la spectaculaire victoire 3-2 à Freiburg, lors de laquelle a brillé Johan Manzambi.

«Harry a ressenti des douleurs à la cheville avec l'équipe nationale anglaise. Il ne sera pas disponible contre Freiburg. Ce n'est pas agréable», avait déclaré l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany lors d'une conférence de presse vendredi.

Sera-t-il à disposition du Bayern contre le Real Madrid de la superstar Vinicius Junior? Le club bavarois ne s'est pas encore prononcé à ce sujet. Mais «Bild» assure que ce sera le cas.