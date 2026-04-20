L'histoire derrière le cacatoès présenté par le Bayern

Le FC Bayern Munich a officiellement décroché un 35e titre de Bundesliga. Entre célébration anticipée et cacatoès fétiche, Munich a déjà lancé la fête.

Carlo Emanuele Frezza

L’ambiance à Munich ne pourrait guère être meilleure actuellement. Quatre jours seulement après sa qualification pour les demi-finales de la Ligue des champions, le FC Bayern Munich a déjà une nouvelle raison de se réjouir. À quatre journées de la fin, le Rekordmeister est assuré de décrocher son 35e titre de Bundesliga.

Les Bavarois ne pourront certes soulever le trophée de champion qu’à l’ultime journée, mais cela n’a pas empêché l’équipe de célébrer dimanche sur sa pelouse après sa victoire 4-2 contre le VfB Stuttgart. Les joueurs ont même trouvé un objet insolite à exhiber devant la Südkurve: une figurine de cacatoès en porcelaine.

Le cacatoès porte-bonheur

Au micro de DAZN, Leon Goretzka s’en est expliqué: «Il avait déjà été la vedette des célébrations l’an dernier et il a dû attendre longtemps avant qu’on le laisse ressortir de sa cage. Mais dès que nous remportons à nouveau des titres, il a le droit de sortir et de faire la fête avec nous».

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Comment le cacatoès est-il devenu la mascotte? Après la fête du titre de la saison passée au restaurant huppé munichois Käfer, les joueurs ont tout simplement «emprunté» la figurine. Son propriétaire, Michael Käfer, l’a pris avec le sourire avant d’offrir officiellement au club cette sculpture estimée à environ 1000 euros.

Depuis, le cacatoès est considéré comme un porte-bonheur dans le vestiaire bavarois. Le motif figure aussi sur les t-shirts de champion portés après la rencontre. Et comme il sied à un grand club, le Bayern en a également fait un produit dérivé. Les supporters peuvent se procurer ce t-shirt orné du cacatoès dans la boutique officielle pour environ 30 euros.

«Pour nous, c’est le jackpot»

La grande célébration n’interviendra qu’à la fin de la saison sur la Marienplatz. Dans le meilleur des cas, avec d’autres trophées dans les bagages. Car mercredi attend la demi-finale de Coupe d’Allemagne contre le Bayer Leverkusen, avant le duel de Ligue des champions face au Paris Saint-Germain.

Le président Herbert Hainer s’est déjà montré enthousiaste envers son équipe – et surtout envers son entraîneur Vincent Kompany: «Pour nous, c’est le jackpot».