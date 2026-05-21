Une star du Bayern flashée à 194 km/h sur l'autoroute

Victime d’un grave accident l’an dernier, Jamal Musiala a également été impliqué dans un accident de la route en Bavière en avril 2025. Le joueur du Bayern roulait à 194 km/h.

Ramona Bieri

L’été dernier, Jamal Musiala s’était gravement blessé lors de la Coupe du monde des clubs face au PSG. Il avait subi une fracture du péroné ainsi qu’une blessure à la cheville. Après plusieurs mois de rééducation, la star du Bayern avait fait son retour au début de l’année.

On apprend désormais que cette grave blessure n’a pas été le seul choc vécu par Musiala l’an dernier. Comme le révèle le portail absolutfussball.com, il a été impliqué en avril 2025 dans un accident sur une autoroute bavaroise. «Lors d’une manoeuvre de dépassement, le prévenu Jamal M., qui circulait alors à une vitesse excessive, n’a pas remarqué une voiture roulant à sa droite, provoquant ainsi une collision», explique un porte-parole du parquet de Munich au portail. Sur le tronçon concerné, la vitesse était limitée à 120 km/h. Musiala circulait au volant de son Audi RS e-tron GT, une voiture de sport électrique, à 194 km/h au moment de l’impact.

Le club et la fédération étaient au courant

Selon «Bild», les dégâts matériels s’élèvent à environ 200'000 euros. Heureusement, personne n’a été grièvement blessé. Musiala et sa jeune soeur Leticia s’en sont sortis avec une grosse frayeur, tandis que les deux occupants de l’autre véhicule impliqué ont été légèrement blessés et souffert d’une commotion cérébrale. La star du Bayern a confirmé auprès du quotidien allemand être responsable de l’accident. «J’en assume naturellement l’entière responsabilité. Je suis d’autant plus reconnaissant que personne n’ait été grièvement blessé à cause de mon inattention.»

Musiala a accepté les conséquences. En janvier, une ordonnance pénale, désormais définitive, a été prononcée pour mise en danger par négligence de la circulation routière et lésions corporelles par négligence dans deux cas. Musiala a été condamné à une amende et a dû remettre son permis de conduire. Il ne pourra le récupérer qu’au plus tôt après neuf mois.

Musiala décrit l’accident comme un événement «vraiment marquant», «que j’ai ensuite dû digérer personnellement». Il précise également que les dirigeants du Bayern ainsi que ceux de la Fédération allemande de football, le Deutscher Fussball-Bund, avaient tout de suit été informés de l’accident.