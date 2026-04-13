Inquiétude à Fribourg: Johan Manzambi, 20 ans, s’est blessé contre Mayence avant le choc contre le Celta Vigo. Le prodige suisse, essentiel au club, subira des examens pour déterminer son état.

Blick sport

Le SC Fribourg retient son souffle pour Johan Manzambi, son jeune prodige suisse, à quelques jours d’un quart de finale crucial en Europa League. Blessé lors du match contre Mayence, le milieu de terrain de 20 ans a quitté la pelouse en boitant, suscitant une vive inquiétude au sein du club. Le joueur aurait ressenti une douleur après un choc au genou, ce qui laisse planer un doute sur sa participation au match retour contre le Celta Vigo.

Johan Manzambi s’est imposé cette saison comme l’une des révélations du club allemand. Sous les ordres de Julian Schuster, il occupe un rôle central dans l’entrejeu grâce à son activité et sa qualité de passe. «Johan a tout de suite parlé d’un choc, pas d’une torsion. On reste donc optimistes», a indiqué l’entraîneur en conférence de presse. Mais l’incertitude demeure à l’approche d’une rencontre décisive, après la victoire 3-0 de Fribourg à l’aller.

Au-delà du club, l’attention se porte aussi sur la sélection suisse. Johan Manzambi est considéré comme un joueur appelé à jouer un rôle lors des prochaines échéances internationales. Les examens médicaux prévus dans les prochains jours devront déterminer la gravité de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité. Les supporters du SC Fribourg attendent désormais des nouvelles plus précises.