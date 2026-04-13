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Le Genevois touché au genou
Fribourg retient son souffle pour Johan Manzambi

Inquiétude à Fribourg: Johan Manzambi, 20 ans, s’est blessé contre Mayence avant le choc contre le Celta Vigo. Le prodige suisse, essentiel au club, subira des examens pour déterminer son état.
Publié: il y a 15 minutes
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Johan Manzambi est sorti sur blessure face à Mayence.
Photo: Getty Images
Blick sport

Le SC Fribourg retient son souffle pour Johan Manzambi, son jeune prodige suisse, à quelques jours d’un quart de finale crucial en Europa League. Blessé lors du match contre Mayence, le milieu de terrain de 20 ans a quitté la pelouse en boitant, suscitant une vive inquiétude au sein du club. Le joueur aurait ressenti une douleur après un choc au genou, ce qui laisse planer un doute sur sa participation au match retour contre le Celta Vigo.

Johan Manzambi s’est imposé cette saison comme l’une des révélations du club allemand. Sous les ordres de Julian Schuster, il occupe un rôle central dans l’entrejeu grâce à son activité et sa qualité de passe. «Johan a tout de suite parlé d’un choc, pas d’une torsion. On reste donc optimistes», a indiqué l’entraîneur en conférence de presse. Mais l’incertitude demeure à l’approche d’une rencontre décisive, après la victoire 3-0 de Fribourg à l’aller.

Au-delà du club, l’attention se porte aussi sur la sélection suisse. Johan Manzambi est considéré comme un joueur appelé à jouer un rôle lors des prochaines échéances internationales. Les examens médicaux prévus dans les prochains jours devront déterminer la gravité de sa blessure et la durée éventuelle de son indisponibilité. Les supporters du SC Fribourg attendent désormais des nouvelles plus précises.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
29
78
76
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
29
31
64
3
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
29
22
56
4
RB Leipzig
RB Leipzig
29
20
56
5
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
29
20
52
6
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
29
14
51
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
29
0
42
8
SC Fribourg
SC Fribourg
29
-5
40
9
FSV Mayence
FSV Mayence
29
-9
33
10
FC Augsbourg
FC Augsbourg
29
-17
33
11
Union Berlin
Union Berlin
29
-17
32
12
Hambourg SV
Hambourg SV
29
-13
31
13
FC Cologne
FC Cologne
29
-7
30
14
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
29
-14
30
15
Werder Brême
Werder Brême
29
-20
28
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
29
-25
25
17
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
29
-26
21
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
29
-32
19
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