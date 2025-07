1/6 Florian Neuhaus était en vacances à Majorque cet été. Photo: imago/Kirchner-Media

Ramona Bieri et Pascal Keusch

Le footballeur international allemand Florian Neuhaus est passé inaperçu cette saison. Au Borussia Mönchengladbach, il n'a été sélectionné que 18 fois. Pourtant, il y a deux ans, le directeur sportif Roland Virkus avait d’autres ambitions pour lui: faire de Florian Neuhaus un pilier du club et lui confier un rôle majeur. Malheureusement, l'entraîneur Gerardo Seoane ne le voit que comme un joker.

Pour aggraver la situation, une vidéo tournée à Majorque circule sur les réseaux sociaux, montrant Florian Neuhaus visiblement en état d’ébriété.

«Un, deux, trois, quatre millions»

Au début de la vidéo, une voix lance: «C’est le pire manager du monde», sans que l'on puisse identifier clairement qui parle entre Florian Neuhaus ou l'un des fans qui discute avec lui. La caméra se tourne ensuite vers le joueur, qui évoque son salaire en comptant sur ses doigts: «un, deux, trois, quatre millions». Cette information reste à confirmer, mais selon le journal Bild, son salaire annuel s'élèverait effectivement à quatre millions d’euros.

La date exacte de l'enregistrement de la vidéo reste inconnue, mais elle remonterait probablement à mi-juin, période durant laquelle Florian Neuhaus était sur l’île pour le mariage de Maximilian Mittelstädt.

Envoyé avec les U23

Mercredi après-midi, Borussia Mönchengladbach a annoncé les sanctions prises à l'encontre de Florian Neuhaus. Après un entretien avec le joueur, le club lui a infligé une lourde amende.

De plus, Florian Neuhaus ne s'entraînera pas avec l'équipe première de Bundesliga pendant les quatre prochaines semaines, mais avec les U23. «Le comportement et les propos de Florian Neuhaus sont préjudiciables au club et inacceptables. Il a nui à l'image du club et déçu profondément les personnes qui y travaillent. Ce n'est pas compatible avec les valeurs du Borussia», a déclaré le directeur général Stefan Stegemann.