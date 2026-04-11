Les Bavarois ont amélioré le record du buts inscrits en une saison de Bundesliga. Samedi, ils se sont facilement imposés 5-0 sur la pelouse de Sankt Pauli.

Grâce à une fête de tirs, le Bayern bat un record vieux de 54 ans

Grâce à une fête de tirs, le Bayern bat un record vieux de 54 ans

AFP Agence France-Presse

Le Bayern s'est imposé 5-0 samedi soir sur la pelouse de Sankt Pauli à Hambourg, un succès qui lui permet d'améliorer le record du buts inscrits en une saison de Bundesliga et se rapprocher d'un 35e titre de champion.

Grâce à des buts de Jamal Musiala (9e), Leon Goretzka (53e), Michael Olise (54e), Nicolas Jackson (65e) et Raphaël Guerreiro (88e), les hommes de Vincent Kompany ont dépoussiéré le vieux record de 101 buts inscrits par les Munichois lors de la saison 1971/72 (40 pour le seul Gerd Müller).

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Le Bayern est le seul club allemand à avoir atteint la barre des 100 buts sur un exercice, puisqu'en plus des saisons 2025/26 et 1971/72, la saison 2019/2020 sous les ordres de Hansi Flick s'était terminée à 100 buts, porté par les 36 réalisations de Robert Lewandowski. Avec 105 buts inscrits, les Munichois tournent à une moyenne de plus de trois buts et demi par match de championnat. En conservant ce rythme, ils pourraient dépasser la barre des 120 buts en fin de saison.

Le BVB perd des plumes

Avec 76 points, le Bayern est tout proche d'un 35e titre de champion d'Allemagne, avec désormais 12 points d'avance sur le Borussia Dortmund (64 pts), qui s'est incliné samedi après-midi contre le Bayer Leverkusen (1-0).

Les coéquipiers de Manuel Neuer ont donc encore besoin de quatre points pour se mettre hors de portée du BVB, même si trois points devraient suffire en fin de saison puisqu'ils comptent une différence générale de buts largement supérieure à celle de Dortmund (+78 contre +31). Le Bayern enchaîne mercredi par la réception du Real Madrid en quart de finale retour de Champions League, après sa victoire (2-1) à l'aller en Espagne.







