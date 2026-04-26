Le Borussia Dortmund a décroché sa qualification pour la Ligue des champions en battant Fribourg 4-0 dimanche. Gregor Kobel a brillé avec un 14e blanchissage, lors du 1000e match à domicile du club en Bundesliga.

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des champions

Dortmund décroche son billet pour la Ligue des champions

ATS Agence télégraphique suisse

Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile du BVB en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Début d'un Schaffhousois

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.

Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.