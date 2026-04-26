Dortmund décroche son billet pour la Ligue des champions

Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.
Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile du BVB en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.
Début d'un Schaffhousois
Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.
Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
31
81
82
2
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
31
24
62
4
Vfb Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Francfort
31
-2
43
8
SC Fribourg
31
-8
43
9
FC Augsbourg
31
-16
37
10
FSV Mayence
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Brême
31
-18
32
13
Union Berlin
31
-20
32
14
FC Cologne
31
-8
31
15
Hambourg SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsbourg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim
31
-31
22