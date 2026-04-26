DE
FR

Gregor Kobel blanchi
Dortmund décroche son billet pour la Ligue des champions

Le Borussia Dortmund a décroché sa qualification pour la Ligue des champions en battant Fribourg 4-0 dimanche. Gregor Kobel a brillé avec un 14e blanchissage, lors du 1000e match à domicile du club en Bundesliga.
Publié: il y a 18 minutes
Dortmund a fêté son 1000e match à domicile en Bundesliga.
Photo: IMAGO/Beautiful Sports International
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Le Borussia Dortmund s'est assuré sa place en Ligue des champions grâce à une victoire 4-0 contre Fribourg. Gregor Kobel a signé dimanche le 14e blanchissage de sa saison en Bundesliga.

A lire aussi
Mené 3-0 à la pause, le Bayern s'impose à Mayence 4-3
But final pour Harry Kane
Mené 3-0 à la pause, le Bayern s'impose à Mayence 4-3
Gros coup dur pour la Mannschaft avant la Coupe du monde
Coupe du monde 2026
Un forfait de taille
Gros coup dur pour la Mannschaft avant la Coupe du monde

Fribourg, qui avait laissé Johan Manzambi au repos, mais avec qui Bruno Ogbus a disputé l'intégralité du match, a concédé une huitième défaite consécutive face au BVB. Gregor Kobel a pour sa part fêté le 1000e match à domicile du BVB en Bundesliga avec un 14e blanchissage cette saison.

Début d'un Schaffhousois

Rouven Tarnutzer a quant à lui effectué ses débuts en Bundesliga. Le jeune joueur originaire de Schaffhouse, âgé de seulement 18 ans, est entré en jeu à la 84e minute pour Fribourg.

Fribourg reste à la 8e place, juste derrière Francfort, à égalité de points, tandis que le BVB a consolidé sa 2e place et ne peut plus être détrôné des quatre premières places.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
31
81
82
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
31
34
67
3
RB Leipzig
RB Leipzig
31
24
62
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
31
20
57
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
31
16
57
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
31
20
55
7
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
31
-2
43
8
SC Fribourg
SC Fribourg
31
-8
43
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
31
-16
37
10
FSV Mayence
FSV Mayence
31
-10
34
11
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
31
-14
32
12
Werder Brême
Werder Brême
31
-18
32
13
Union Berlin
Union Berlin
31
-20
32
14
FC Cologne
FC Cologne
31
-8
31
15
Hambourg SV
Hambourg SV
31
-16
31
16
FC St. Pauli
FC St. Pauli
31
-27
26
17
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
31
-25
25
18
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
31
-31
22
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation
Articles les plus lus
    Articles les plus lus