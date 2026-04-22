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Un forfait de taille
Gros coup dur pour la Mannschaft avant la Coupe du monde

Serge Gnabry manquera la fin de la saison du Bayern, mais aussi la Coupe du monde. Un énorme coup dur pour la Mannschaft.
Publié: 22.04.2026 à 23:42 heures
Serge Gnabry va rester à la maison cet été.
Photo: Icon Sport via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Serge Gnabry a annoncé mercredi devoir renoncer au Mondial 2026 (11 juin-19 juillet) avec l'Allemagne. L'attaquant du Bayern Munich est victime d'une déchirure musculaire au niveau de l'adducteur de la cuisse droite.

«Ces derniers jours ont été difficiles à digérer. Une saison du Bayern qui a encore beaucoup à jouer après avoir assuré un nouveau titre en Bundesliga ce week-end. Quant au rêve de Coupe du monde avec l'Allemagne, il est malheureusement terminé», a écrit Serge Gnabry (30 ans) sur son compte Instagram.

«Comme le reste du pays, je supporterai les gars à la maison. Maintenant, il est temps de me concentrer sur la guérison et de revenir pour la pré-saison», a ajouté l'attaquant du Bayern.

Un vrai coup dur pour le Bayern

Samedi soir, le Bayern avait indiqué devoir se passer «pour une longue période» de Serge Gnabry, sans préciser la durée exacte d'indisponibilité. Les médias allemands ont évoqué deux à quatre mois d'absence. L'attaquant est donc contraint de mettre fin à sa saison avec le Bayern et donc de renoncer à la Coupe du monde.

Les Munichois ont assuré un 35e titre de champions d'Allemagne dimanche sur leur première balle de titre, et sont encore engagés sur deux autres tableaux, avec la finale de la Coupe d'Allemagne, et une demi-finale de Champions League contre le Paris SG (aller le 28 avril à Paris, retour le 6 mai à Munich).

Pour pallier l'absence de Serge Gnabry, l'entraîneur du Bayern Vincent Kompany peut compter sur le retour progressif de Jamal Musiala, après sa grave blessure au Mondial-2025 des clubs en juillet (fracture du péroné gauche avec luxation de l'articulation de la cheville).

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Mexique
Mexique
0
0
0
2
Afrique du Sud
Afrique du Sud
0
0
0
3
République de Corée
République de Corée
0
0
0
4
République Tchèque
République Tchèque
0
0
0
Playoffs
Groupe B
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Canada
Canada
0
0
0
2
Bosnie-Herzégovine
Bosnie-Herzégovine
0
0
0
3
Qatar
Qatar
0
0
0
4
Suisse
Suisse
0
0
0
Playoffs
Groupe C
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Brésil
Brésil
0
0
0
2
Maroc
Maroc
0
0
0
3
Haïti
Haïti
0
0
0
4
Écosse
Écosse
0
0
0
Playoffs
Groupe D
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Etats-Unis
Etats-Unis
0
0
0
2
Paraguay
Paraguay
0
0
0
3
Australie
Australie
0
0
0
4
Turquie
Turquie
0
0
0
Playoffs
Groupe E
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Allemagne
Allemagne
0
0
0
2
Curaçao
Curaçao
0
0
0
3
Côte d´Ivoire
Côte d´Ivoire
0
0
0
4
Equateur
Equateur
0
0
0
Playoffs
Groupe F
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Pays-Bas
Pays-Bas
0
0
0
2
Japon
Japon
0
0
0
3
Suède
Suède
0
0
0
4
Tunisie
Tunisie
0
0
0
Playoffs
Groupe G
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Belgique
Belgique
0
0
0
2
Egypte
Egypte
0
0
0
3
Iran
Iran
0
0
0
4
Nouvelle-Zélande
Nouvelle-Zélande
0
0
0
Playoffs
Groupe H
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Espagne
Espagne
0
0
0
2
Cap Vert
Cap Vert
0
0
0
3
Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
0
0
0
4
Uruguay
Uruguay
0
0
0
Playoffs
Groupe I
Équipe
J.
DB.
PT.
1
France
France
0
0
0
2
Sénégal
Sénégal
0
0
0
3
Irak
Irak
0
0
0
4
Norvège
Norvège
0
0
0
Playoffs
Groupe J
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Argentine
Argentine
0
0
0
2
Algérie
Algérie
0
0
0
3
Autriche
Autriche
0
0
0
4
Jordanie
Jordanie
0
0
0
Playoffs
Groupe K
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Portugal
Portugal
0
0
0
2
République Démocratique du Congo
République Démocratique du Congo
0
0
0
3
Ouzbékistan
Ouzbékistan
0
0
0
4
Colombie
Colombie
0
0
0
Playoffs
Groupe L
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Angleterre
Angleterre
0
0
0
2
Croatie
Croatie
0
0
0
3
Ghana
Ghana
0
0
0
4
Panama
Panama
0
0
0
Playoffs
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