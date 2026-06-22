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Ancien du Bayern Munich
Martin Demichelis nommé entraîneur de Leipzig

Martin Demichelis devient le nouvel entraîneur du RB Leipzig, a annoncé le club allemand. L'Argentin, ex-joueur du Bayern, succède à Ole Werner après une saison décevante.
Publié: 19:28 heures
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Martin Demichelis nommé à la tête du RB Leipzig.L
Photo: Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

Martin Demichelis est le nouvel entraîneur du RB Leipzig, a annoncé lundi le club allemand. L'ancien international argentin, finaliste de la Coupe du monde 2014, était un joueur phare du Bayern Munich dans les années 2000.

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Engagé pour deux saisons, Martin Demichelis prend la suite de l'Allemand Ole Werner, remercié mercredi après seulement une saison à la tête de l'équipe saxonne. Troisième de Bundesliga derrière le Bayern et Dortmund, qualifié pour la Ligue des Champions, Leipzig a toutefois connu une fin de saison mitigée avec plusieurs lourdes défaites.

Le club a aussi mis en avant son insatisfaction sur le plan du «contenu» pour justifier le non-maintien de Werner. De son côté, Demichelis arrive du banc de Majorque, dont il avait pris les commandes en mars pour le sauver de la relégation. Malgré une victoire de prestige contre le Real Madrid début avril (2-1), il n'a pas pu empêcher la descente du club en deuxième division.

Bundesliga 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Bayern Munich
Bayern Munich
34
86
89
2
Borussia Dortmund
Borussia Dortmund
34
36
73
3
RB Leipzig
RB Leipzig
34
19
65
4
Vfb Stuttgart
Vfb Stuttgart
34
22
62
5
TSG Hoffenheim
TSG Hoffenheim
34
13
61
6
Bayer Leverkusen
Bayer Leverkusen
34
21
59
7
SC Fribourg
SC Fribourg
34
-6
47
8
Eintracht Francfort
Eintracht Francfort
34
-4
44
9
FC Augsbourg
FC Augsbourg
34
-16
43
10
FSV Mayence
FSV Mayence
34
-9
40
11
Union Berlin
Union Berlin
34
-14
39
12
Borussia Mönchengladbach
Borussia Mönchengladbach
34
-11
38
13
Hambourg SV
Hambourg SV
34
-14
38
14
FC Cologne
FC Cologne
34
-14
32
15
Werder Brême
Werder Brême
34
-23
32
16
VfL Wolfsbourg
VfL Wolfsbourg
34
-24
29
17
1. FC Heidenheim
1. FC Heidenheim
34
-31
26
18
FC St. Pauli
FC St. Pauli
34
-31
26
Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Qualification pour la Ligue Conférence
Barrages de relégation
Relégation
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