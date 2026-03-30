Rafel Navarro a choisi son équipe pour défier deux fois la Turquie dans les prochains jours. Bonne nouvelle pour la Nati: Smilla Vallotto et son génie créatif sont de retour en sélection.

Smilla Vallotto est de retour avec la Nati pour les deux matches face à la Turquie

Smilla Vallotto est de retour avec la Nati pour les deux matches face à la Turquie

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

La Nati s'apprête à vivre un premier tournant dans son parcours pour la Coupe du monde 2027 au Brésil. Après avoir battu l'Irlande du Nord (1-0) et Malte (4-1) comme attendu lors de ses deux premières matches, l'équipe de Suisse va en effet affronter deux fois la Turquie, d'abord le 14 au Letzigrund, puis le 18 à Sinop, au bord de la mer Noire. Comme la Nati, la Turquie compte six points après deux rencontres. Autant dire que la première place se jouera lors de ces deux rencontres.

Son génie créatif avait manqué au début des qualifications

Pour ce double affrontement décisif, le technicien catalan peut compter sur un retour de grande qualité et très important, celui de Smilla Vallotto. La Genevoise, qui vient de fêter ses 22 ans, est en effet totalement remise de son opération des amygdales. Une très bonne nouvelle pour la Nati, tant le génie créatif de la milieu de terrain avait manqué lors des deux premiers matches.

La Genevoise a effectué une entrée remarquée avec Wolfsburg ce dimanche, puisque son équipe perdait 1-3 face à Union Berlin au moment de son apparition sur le terrain, et que le score final a été de 3-3.

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Par rapport au dernier rassemblement, le sélectionneur national procède à trois changements, en plus du retour de Smilla Vallotto. Alayah Pilgrim (AS Roma) effectue en effet elle aussi son retour après sa blessure au genou, tandis qu’Amina Muratovic (Servette) est convoquée pour la première fois en équipe nationale A.

Les cadres sont bien sûr au rendez-vous

«Nous voulons nous appuyer sur les prestations du dernier camp et continuer à progresser. Dans le même temps, ces deux matches peuvent nous permettre de nous placer dans une très bonne position en vue de la première place du groupe. Il s’agit de saisir cette opportunité», assure Rafel Navarro.

Les cadres de l'équipe, comme Lia Wälti, Viola Calligaris, Géraldine Reuteler et Ana-Maria Crnogorcevic sont bien sûr fidèles au rendez-vous, tout comme Iman Beney et Leila Wandeler.