Le champion de biathlon Johannes Thingnes Bö se lance dans le football. Le Norvégien, quintuple médaillé d'or olympique, a annoncé son transfert au Vinger FK, club de sixième division, pour 75 francs.

1/5 Johannes Thingnes Bö a tout gagné lors de sa carrière de biathlète. Photo: imago images/Bildbyran

Gian Andrea Achermann

118 victoires en Coupe du monde, 43 médailles aux Championnats du monde et 5 médailles d’or aux Jeux olympiques: Johannes Thingnes Bö a marqué de son empreinte la scène du biathlon au cours de la dernière décennie. Tireur d’élite sur presque chaque course, il s’apprête désormais à mettre sa précision au service d’un autre sport… de manière pour le moins inattendue.

Le Norvégien se lance en effet dans le football. Il a lui-même annoncé son transfert sur Instagram: il rejoint Vinger FK, un club norvégien de sixième division, pour la modique somme de 80 euros (75 francs).

«Here we go»

Johannes Thingnes Bö, considéré comme l’un des plus grands biathlètes de l’histoire, n’a évidemment plus besoin d’argent après une carrière jalonnée de succès. C’est donc sur les terrains de football qu’il choisit de vivre sa «retraite sportive».

Avec humour, il joue sur le contraste entre ce montant dérisoire et les milliards qui circulent dans le football moderne. En légende de sa publication, il a glissé un «Live here we go!», clin d’œil à l’expert en transferts Fabrizio Romano.

Le 8 août, Johannes Thingnes Bö portera pour la première fois son nouveau maillot et tentera de prouver que, carabine ou ballon au pied, il sait toujours viser juste.