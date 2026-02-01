François Moubandje a un nouveau combat qui lui tient à coeur

Tout au long de sa carrière, François Moubandje a été un joueur et un homme au grand coeur. L'ex-international suisse, aujourd'hui retraité du football, le prouve en s'engageant pour la World Heart Federation et en mettant sa notoriété au service de la prévention.

Quelques mois après avoir mis fin à son beau voyage sur les terrains de football de l'Europe entière, François Moubandje prouve une fois de plus qu'il est un homme au grand coeur, après avoir été un joueur particulièrement apprécié sur le terrain par ses coéquipiers et les supporters de ses différentes équipes.

L'ex-international suisse, désormais retraité du football et âgé de 35 ans, a en effet décidé de mettre sa notoriété au service de la World Heart Federation, un organisme présent dans le monde entier et qui s'engage activement en faveur de la lutte contre les maladies cardiovasculaires.

«Tout s'est fait très simplement. J'ai été approché sur les réseaux sociaux par un responsable basé ici à Genève et j'ai été touché par ce que j'ai découvert. J'étais déjà conscient que les maladies cardiovasculaires étaient dévastatrices, mais j'ai été frappé d'apprendre qu'il s'agissait même de la première cause de mortalité au monde. J'ai donc décidé de m'engager», explique l'ancien latéral gauche, formé à Servette.

S'il n'a pas été confronté à des maladies de ce type dans sa famille proche, le Genevois d'origine camerounaise l'a été sur les terrains. «J'étais adolescent lorsque Marc-Vivien Foé s'est écroulé sur le terrain en 2003 et est décédé dans la foulée. Ce drame m'a particulièrement marqué. Et tout le monde a vu les images de Christian Eriksen à l'Euro 2021.»

Diminuer les décès de 33% d'ici à 2030

La World Heart Federation a plusieurs objectifs très concrets, dont celui de réduire la mortalité prématurée due aux maladies cardiovasculaires et à d'autres maladies non transmissibles de 33% d'ici à 2030. Un objectif ambitieux, qui se base énormément sur la prévention.

«Des millions de personnes meurent chaque année et ce chiffre peut être abaissé avec de bonnes pratiques au quotidien», assure François Moubandje, lequel ne s'est pas mué en professionnel de la santé, mais met sa notoriété au service de la cause.

Sachant que 90% de tous les décès en Europe et en Asie centrale sont dus à des maladies non transmissibles, le levier d'action est bien réel. «Cela commence par une bonne alimentation et la pratique du sport. C'est là que j'entre en jeu en véhiculant le message de la Fédération.» En clair? «Je sais que ce n'est pas toujours simple de bien manger ou de prendre du temps pour pratiquer une activité sportive, mais c'est indispensable. Nous avons tous beaucoup de rendez-vous et beaucoup de choses à faire, mais l'hygiène de vie est primordiale.»

Conscient que plusieurs joueurs de haut niveau ont pris du poids après l'arrêt de leur carrière, il accorde une importante toute particulière à son physique.

«Je ne m'entraîne évidemment pas à la même intensité que lorsque j'étais professionnel, mais être en forme fait partie de mon bien-être. Je joue encore un petit peu au foot, dans des 'fives', ces matches à cinq contre cinq. Je fais aussi du padel, du tennis et du basket quand les copains m'invitent, mais je me rends bien compte que c'est compliqué avec les agendas de chacun. On y revient: trouver la place dans son agenda et dans sa vie pour faire du sport n'est pas toujours aisé. Alors, je cours aussi, je vais à la salle de fitness. Ça permet d'être plus indépendant.»

Et donc de prendre soin de son corps et de diminuer le risque d'accident cardiovasculaire.

Son académie se développe bien

En parallèle de sa fonction d'ambassadeur de la World Heart Federation, l'ancien joueur du Toulouse FC continue à voyager et gère son académie, la «Moubandje Academy» Et là aussi, il souhaite transmettre des valeurs qui vont au-delà du football.

«Dans le football, il y a le joueur, celui qui peut être une star et bien gagner sa vie. Tout le monde le voit, c'est la pointe de l'iceberg. Mais ce que je veux véhiculer comme message aux jeunes, c'est qu'on peut apprécier le football sans devenir le meilleur joueur du monde, et même sans devenir professionnel. Il y a le football et tout ce qu'il y a autour.» Ce qui n'empêche pas les semaines d'être très structurées et tournées vers la performance. Mais sans oublier le reste. «Et je leur parle aussi de l'importance de l'hygiène de vie, c'est une manière logique et cohérente de faire passer le message de la World Heart Federation.»

Le football fait partie de la vie, et celle-ci doit durer le plus longtemps possible.

