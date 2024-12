Viola Calligaris et la Suisse ont très bien défendu ce mardi à Sheffield. Photo: The FA via Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

C'est donc là, dans le mythique stade de Bramall Lane, au centre-ville de Sheffield, dans un décor qu'il aurait été impossible de rendre plus anglais, que l'équipe de Suisse en a terminé avec son année 2024. Tout respire l'Angleterre et le football dans cette ville du South Yorkshire, où les «pies» au porc sont aussi brûlantes que les bières sont tièdes et le brouillard le meilleur ami des habitantes et habitants de cette cité qui a su conserver une certaine identité à défaut d'un charme certain, mis à part pour les amateurs du genre, bien sûr.

Iman Beney très remuante à la pointe de l'attaque

La Suisse aurait aimé repartir avec un match nul symbolique de cette enceinte mythique du football britannique, celle des «Blades» de Sheffield United, où la passion du football est forgée dans l'acier, comme le dit le slogan du club, mais il aurait fallu pour cela qu'Iman Beney inscrive le 1-1 à la 55e, du gauche, au bout d'une occasion qu'elle s'est elle-même créée. La Valaisanne d'origine nord-vaudoise a débuté la rencontre sur le flanc droit du 5-4-1 de Pia Sundhage et elle l'a terminée en pointe, créant de vrais problèmes à la défense anglaise par sa vitesse et son intelligence de jeu. Une belle frappe de Meriame Terchoun (79e) aurait également pu permettre à la Suisse d'égaliser, après l'ouverture du score très précoce de Grace Clinton (8e, 1-0), mais la Nati a de quoi être fière de sa prestation, surtout en deuxième période.

Photo: Getty Images

Pia Sundhage a en effet tenu sa promesse. La sélectionneure avait indiqué, avant ce match, que les leçons de la gifle infligée par l'Allemagne vendredi (0-6) avaient été retenues et il est indéniable que son équipe a mieux défendu, durant 90 minutes qui plus est. Articulée dans un 5-4-1 très costaud, la Nati a ainsi concédé très peu d'occasions à une Angleterre qui, il faut le préciser, avait aligné son équipe B pour ce match qui survenait après celui, largement prioritaire pour les Lionnes, face aux Etats-Unis.

Cette Nati donne envie d'être revue

Les Anglaises ont eu le ballon, devant plus de 23'000 spectatrices et spectateurs ce mardi soir, mais la défense suisse était bien organisée et Elvira Herzog a effectué les parades nécessaires quand il le fallait. L'année 2024 se termine donc sur une note positive, malgré la défaite. Place maintenant au tirage au sort des groupes de l'Euro 2025, puis à la Ligue des Nations au printemps (Islande, Norvège, France). Une chose est sûre: cette équipe de Suisse donne envie d'être revue très vite.