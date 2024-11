Iman Beney s'est bien battue sur son côté droit. La Valaisanne d'origine nord-vaudoise est à créditer d'une prestation correcte. Photo: Getty Images

Tim Guillemin Responsable du pôle Sport

Au moins, la fête a été belle jusqu'au bout, ce vendredi au Letzigrund, avec une ola dans le dernier quart d'heure et des sourires plein les visages des très nombreux enfants qui ont bravé le froid, accompagnés de leurs parents, pour applaudir la Suisse et l'Allemagne dans ce match de préparation. Au total, elles et ils étaient 17’306 ce vendredi, un nouveau record pour la Nati, ce qui est évidemment de très bon augure avant cette année 2025 qui s'annonce historique pour le football suisse féminin. Sur le terrain, les Suissesses se sont inclinées 0-6 face à meilleures qu'elles, mais elles ne regretteront tout de même pas leur soirée, loin de là. Leur première mi-temps, d'ailleurs, a été plutôt de bonne facture.

Maddli a donné le coup d'envoi

La Suisse, privée de nombreux cadres et de nombreux talents, dont la sensation valaisanne Naomi Luyet, a de plus eu la désagréable surprise de devoir constater l’absence au coup d’envoi de Ramona Bachmann, victime d’une infection grippale. Pas simple pour affronter la Mannschaft, et il fallait bien l’appui de Maddli, la mascotte de l’Euro 2025 présentée le matin même à Genève et qui a donc eu le temps de faire le déplacement, pour espérer renverser les Allemandes. Maddli a même donné le coup d’envoi, avant de rejoindre la ligne de touche, et il ne restait donc plus que onze Suissesses sur le terrain, bien décidées à résister le plus longtemps possible, voire à faire mal à leur prestigieuses adversaires.

Maddli avait fait le voyage depuis Genève! Photo: IMAGO/Sports Press Photo

Disposées en 5-3-2, avec Iman Beney en piston droit comme seule joueuse romande au coup d’envoi, les Suissesses ont présenté un visage très défensif, privilégiant la solidité. Cette philosophie leur avait permis de passer une dernière trêve internationale très fructueuse (nul face à l’Australie, victoire contre la France) et ce bel état d’esprit était également présent ce vendredi au Letzigrund, en tout cas en début de match.

Un duo d'attaque à moitié convaincant

Les joueuses de Pia Sundhage ont bien défendu, avec le coeur, et ont tenté de frapper en contre avec leur duo d’attaque, mais il aurait fallu, pour arriver au bout des actions, que les deux joueuses soient au même niveau dans ce secteur de jeu. Or, si Ana Maria Crnogorcevic n’a absolument rien à se reprocher (cette fille respire le football et l’intelligence de jeu), que dire d’Alisha Lehmann, sinon que sa première période s’est située quelque part entre le catastrophique et le médiocre, en étant très gentil.

L’attaquante de la Juventus a multiplié les mauvais choix et, quand elle a pu s’en aller seule au but avec dix mètres d’avance en tout début de match à la suite d’un concours de circonstances, elle a réussi à se faire rattraper avant la surface de réparation… Cinq minutes plus tard, Ana Maria Crnogorcevic s’échappait côté gauche et, plutôt que de faire un appel ou même un contre-appel, la numéro 23 est restée statique, attendant derrière sa défenseure un ballon qui n’avait aucune chance d’arriver. Bref, le plan de la Suisse qui consistait à bien défendre et à frapper en contre n’avait aucune chance d’aboutir à un but dans le jeu, avec une moitié d’attaque aussi insuffisante.

Alisha Lehmann a livré une prestation catastrophique ce vendredi au Letzigrund. Photo: keystone-sda.ch



La Suisse, on l’a dit, a très bien résisté, avec une défense centrale admirable et courageuse (quelle première mi-temps de Noelle Maritz et Viola Calligaris!) et une gardienne très à son affaire. Que ce soit dans les airs ou sur sa ligne, Elvira Herzog a multiplié les bonnes interventions et il est particulièrement cruel de constater que c’est à la suite de son plus bel arrêt que l’Allemagne a pu ouvrir la marque, de la tête par Sjoeke Nuksen sur le corner ayant suivi sa parade (44e, 0-1). Dommage, mais pas injuste, tant la Mannschaft s’est montrée dominatrice dans le jeu et la possession de balle avant la pause.

Alisha Lehmann sort à la pause, enfin!

Pia Sundgaha a pris la décision qui s’imposait à la pause, en sortant Alisha Lehmann pour faire entrer Seraina Piubel et le fait qu’il s’agisse de son seul changement opéré montre bien l’ampleur du désastre proposé par l’attaquante. L’Allemagne a cependant continué sa marche en avant et doublé la mise à la 50e par Laura Freigang.

La sono du Letzigrund fête les buts adverses

L’occasion de constater, une deuxième fois, que le Letzigrund est un stade très accueillant puisque ce 0-2, comme l’ouverture du score d’ailleurs, a été fêtée en musique par la sono du stade, avec un speaker très chaleureux. La Suisse est tellement heureuse d’accueillir l’Euro l’été prochain que le «good hosting» a déjà commencé, mais se montrer tellement hospitalier que l’on célèbre les buts de l’adversaire a quelque chose de légèrement étonnant tout de même.

Elvira Herzog a livré une belle première mi-temps, mais n'a rien pu faire après la pause. Photo: keystone-sda.ch

La deuxième période n'a malheureusement été qu'un long pensum pour l'équipe de Suisse, qui a craqué dans les grandes largeurs, encaissant plus ou moins un but toutes les dix minutes. Lea Schüller a inscrit le 3-0 à la 55e, Laura Freigang le 4-0 à la 65e, Cora Zicai le 5-0 à la 73e et Lea Schüller le 6-0 à la 90e. Entretemps, la Suisse a opéré un triple changement à l'heure de jeu avec les entrées de Sandrine Mauron, la Nord-vaudoise de Servette, Alena Bienz et Larina Baumann. Iman Beney était ainsi priée de laisser sa place.

Prochaine étape mardi à Sheffield pour y affronter la redoutable équipe d'Angleterre dans le mythique stade de Bramall Lane. Là aussi, il faudra être solide défensivement. Et deux mi-temps entières, si possible.