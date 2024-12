Montpellier et son capitaine réagissent à la polémique

Téji Savanier s'est excusé pour ses propos. Photo: imago/PanoramiC

«Quand tu touches 210'000 euros par mois, ça va», répliquait Téji Savanier à des supporters lui demandant, avec une pointe d'ironie non dissimulée, ce que cela lui faisait d'être classé dernier de Ligue 1 avec Montpellier. Après avoir fait le tour des réseaux sociaux, la séquence a naturellement atterri sur le board du club héraultais.

Celui-ci n'a pas tardé à réagir: «Le Montpellier Hérault Sport Club tient à préciser qu’il ne cautionne pas ces paroles, qui ne reflètent ni les valeurs du club ni celles de son capitaine». Ce dernier s'est lui aussi exprimé. «Je tiens à m’excuser pour les propos que j’ai tenus, qui ont dépassé ma pensée. Je regrette sincèrement cette réaction à chaud. Je traverse, comme l’équipe, une période compliquée, mais cela ne justifie pas mes paroles», explique Téji Savanier.

«Je suis pleinement engagé»

Humilié par les amateurs du Puy en Coupe de France et lanterne rouge de première divison, Montpellier vit une période plus que compliquée. Pointé du doigt pour son hygiène de vie par son ancien entraîneur Michel Der Zakarian, le Montpelliérain a tenu à rappeler sa bonne volonté. Mais aussi à tenter d'entretenir quelque peu l'espoir des supporters héraultais. «Je suis pleinement engagé pour défendre ce maillot et je continuerai à me battre avec mes coéquipiers pour redresser la situation. Nous ne lâcherons rien.»

Prochain match pour Téji Savanier, mais aussi pour les Suisses Becir Omeragic et Gabriel Barès, samedi 4 janvier face à l'Olympique Lyonnais.