Le clasico du football paraguayen a donné lieu dimanche soir à des scènes de chaos après des affrontements entre policiers et supporters. Les autorités ont dénombré une cinquantaine de blessés.

ATS Agence télégraphique suisse

Les tensions ont commencé avant le début du match entre Olimpia et Cerro Porteño, quand des supporters du club visiteur non munis de billets sont entrés en force dans l'enceinte de 40'000 places du stade Defensores del Chaco, a expliqué le directeur de la police d'Asuncion, Juan Aguero, lors d'une conférence de presse.

63 arrestations

Confinés dans la tribune nord, ils ont ensuite lancé des projectiles, entraînant l'intervention de la police qui a fait usage de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc. Le stade à dû être évacué en urgence, le public envahissant la pelouse, et l'arbitre a interrompu la rencontre à la 29e minute.

Un policier de 22 ans, roué de coups, devait être opéré lundi. La plupart des personnes prises en charge dans les centres hospitaliers souffraient de blessures légères, selon des sources médicales. «Nous avons déjà identifié les auteurs», a indiqué le responsable de la sécurité des événements sportifs, le commissaire Héctor Fernandez, alors que 63 personnes ont été arrêtées.