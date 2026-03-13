Tant en Champions League qu'en Europa League ou qu'en Conference League, les clubs de Premier League n'ont pas brillé cette semaine. Seul Aston Villa a su s'imposer sur la scène européenne.

Les clubs anglais à la peine en Coupes d'Europe

Les clubs anglais à la peine en Coupes d'Europe

Blick Sport

La Premier League est souvent citée comme le meilleur championnat d'Europe, voire du monde. Pourtant, cette semaine, les clubs anglais ont été plus que chahutés en Coupes d'Europe.

Humiliations en Ligue des champions

Mardi, Newcastle aurait certes mérité de battre Barcelone, mais a dû se contenter d'un match nul (1-1), pendant que Tottenham et son gardien se faisaient humilier par l'Atlético Madrid (5-2).

Un jour plus tard, c'est Chelsea qui prenait la foudre face au PSG, là encore sur le score de 5-2. Et Manchester City sortait surdominé du match face au Real Madrid (3-0, score à la mi-temps).

Aston Villa en sauveur

Restait alors la soirée de jeudi. En Conference League, Crystal Palace n'a pu faire mieux que 0-0 face à l'AEK Larnaca, club chypriote. En Europa League, Nottingham s'est tristement incliné contre les Danois de Midtjylland (0-1) à domicile. Heureusement pour le football anglais, Aston Villa a pu sauver l'honneur en battant tout juste Lille en C3, sur le score de 1-0.

L'honneur est sauf, donc, pour les clubs anglais. Mais il faudra faire mieux la semaine prochaine pour avoir des pensionnaires de Premier League en quarts de finale de ces joutes européennes.