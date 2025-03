Plus de 150 maillots et objets emblématiques seront proposées aux enchères. Photo: U. Speck/Presse Sport

Le quotidien français «L'Équipe» rapporte qu'une vente aux enchères exceptionnelle d'objets liés à l'équipe de France de football aura lieu le 15 mars à Paris. Selon nos confrères, cette vente est organisée à l'initiative de Frédéric Emile, team manager de l'AS Saint-Etienne depuis 27 ans. Parmi les pièces phares de cette vente, on trouve un maillot préparé pour Zinédine Zidane lors de la finale de la Coupe du monde 1998 contre le Brésil, estimé entre 20'000 et 30'000 euros.

Un autre maillot notable est celui de Laurent Blanc, préparé pour le match contre le Paraguay en huitièmes de finale de cette même Coupe du monde, estimé entre 2500 et 3000 euros. Comme le précise «L'Équipe», plus de 150 maillots et objets emblématiques seront proposés aux enchères, incluant des tuniques portées ou préparées pour de grandes compétitions internationales, ainsi que des billets de match, fanions et ballons officiels.

La maison Millon, spécialisée dans les ventes aux enchères depuis 1928, organisera l'événement à Paris. Les objets seront exposés au public la veille de la vente. Celle-ci représente une opportunité rare pour les collectionneurs et passionnés de football d'acquérir des pièces historiques liées à l'équipe de France. Selon le journal, certains de ces objets avaient déjà été exposés au musée des Verts lors de l'Euro 2016. La décision de Frédéric Emile de se séparer de sa collection fait suite à un incident dans son voisinage. Après avoir vu son voisin se faire cambrioler, il aurait décider de s'en séparer.