La Coupe du monde à 64 équipes se rapproche

La Coupe du monde 2030 se disputera-t-elle avec 64 équipes? La FIFA a lancé un appel d’offres pour étudier une telle possibilité et la décision pourrait être prise d'ici la fin de l'année.

Manuela Bigler

Conformément aux projets du président de la FIFA, Gianni Infantino, visant à céder des parts de la Coupe du monde à des acteurs privés, la Fédération internationale de football semble également aller de l'avant avec l'élargissement de la Coupe du monde à 64 équipes à partir de 2030. Et les choses doivent désormais aller vite.

Le «Guardian» dispose de documents montrant que la FIFA a lancé un appel d’offres auprès de cabinets d’études afin d’évaluer les avantages économiques de cette mesure dans un délai extrêmement court.

Selon le quotidien britannique, ces documents révèlent que «la FIFA souhaite mandater une agence indépendante pour déterminer si et comment un élargissement de la Coupe du monde de la FIFA, passant du format actuel de 48 à 64 équipes participantes à compter de l'édition 2030, aurait un impact sur les recettes du tournoi et sur l'écosystème de la compétition de football.»

Une décision avant la fin de l’année?

Concrètement, il s'agit d'étudier les répercussions sur la concurrence, le niveau technique, la santé des joueurs et le calendrier international des matches. D'un point de vue financier, l'agence devra estimer les recettes qui pourraient découler de la vente de billets, du sponsoring et des droits médiatiques dans le cadre du format proposé.

La FIFA attend les propositions relatives à la réalisation de ces études d’ici le 7 août et compte ensuite annoncer, d’ici le 14 août 2026, quelle agence se verra confier cette mission. L’agence sélectionnée n’aura alors que quatre semaines pour présenter, d’ici le 11 septembre, une analyse sur l’élargissement. Ce calendrier serré laisse donc supposer que la FIFA prendra une décision avant la fin de l’année.

Extension rejetée en interne

Début juillet, Gianni Infantino a déclaré qu’une augmentation du nombre d’équipes «serait un sujet à aborder après la fin de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique». Auparavant, des rumeurs laissaient déjà entendre que le président de la FIFA soutiendrait un tel projet, tandis que des hauts responsables de la FIFA auraient rejeté en interne une extension à 64 équipes.

La Coupe du monde 2026 a été le premier tournoi depuis 1998 à s’écarter du format habituel à 32 équipes pour se dérouler avec 48 nations, quatre groupes supplémentaires et un tour à élimination directe en plus. La Coupe du monde 2030 sera organisée conjointement par le Maroc, le Portugal et l’Espagne du 8 juin au 21 juillet 2030. Afin de célébrer le centenaire du tournoi, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay devraient également accueillir chacun un match dans le cadre d’une rencontre spéciale anniversaire. Le nombre d’équipes participant au tournoi reste donc à déterminer, même si ces six sont d’ores et déjà qualifiées.