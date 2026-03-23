Antoine Griezmann quittera l'Atlético Madrid cet été pour rejoindre Orlando City en MLS. Avec 211 buts, personne n’a marqué autant que le Français sous le maillot des Rojiblancos.

Cédric Heeb

Au lendemain de l'amère défaite 2-3 contre le Real Madrid, le grand rival de la ville, il est désormais clair que l'Atlético Madrid perdra son meilleur buteur. Antoine Griezmann, âgé de 35 ans, quittera les Rojiblancos à l'issue de la saison pour rejoindre Orlando City.

Comme le rapportent plusieurs médias, dont l'AFP, le Français s'est mis d'accord avec le club de MLS pour un transfert cet été. Selon «Marca», l'Atlético aurait donné à l'attaquant l'autorisation de se rendre aux Etats-Unis cette semaine afin de finaliser la transaction. Le contrat d'Antoine Griezmann avec le club madrilène courait jusqu'en 2027.

Meilleur buteur du club

Antoine Griezmann avait quitté la Real Sociedad pour l'Atlético en 2014 et a depuis marqué 211 buts en 488 matchs, ce qui fait de lui le meilleur buteur de l'histoire du club, avec 52 buts d'avance sur Luis Aragonés. En 2019, l'attaquant avait été vendu au FC Barcelone pour 120 millions d'euros, avant de revenir à l'Atlético Madrid à l'été 2021 pour un prêt de deux ans. En été 2023, il était revenu officiellement chez les Madrilènes pour 22 millions d'euros.