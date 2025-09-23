L’entraîneur anglais Matt Beard est décédé subitement à 47 ans, laissant le football féminin en deuil. La douleur est immense, notamment pour Alisha Lehmann, qui le considérait comme un mentor.

Ramona Bieri

Le football féminin anglais traverse une période sombre. L’entraîneur Matt Beard est décédé de manière inattendue, à seulement 47 ans. Aucun détail concernant la cause de sa mort n’a été communiqué.

La Fédération anglaise de football (FA) l’a décrit comme «une figure clé du développement du football féminin» dont l’absence laissera un grand vide. Matt Beard avait connu ses plus grands succès en 2013 et 2014, lorsqu’il avait mené Liverpool au titre de champion de la Women’s Super League deux années de suite. Sur les réseaux sociaux, le club s’est dit «profondément choqué et attristé» et a adressé ses pensées à sa famille et à ses proches.

Une carrière riche

Matt Beard n’a pas seulement entraîné les Reds. Il a aussi été sur le banc des équipes féminines de Chelsea, West Ham United, Bristol City et Burnley. Au cours de sa carrière, il a également marqué le parcours d’une Suissesse.

Le témoignage d’Alisha Lehmann

L’internationale suisse Alisha Lehmann a évolué sous ses ordres à West Ham, de 2018 à 2021. L’annonce de son décès l’a profondément bouleversée. «Je ne trouve pas les mots pour exprimer à quel point cela me fait mal», a-t-elle écrit dans un message émouvant publié sur Instagram.

Elle a décrit Matt Beard comme «la première personne qui a cru en moi et qui a toujours été là tout au long de ma carrière». Pour elle, il était un véritable mentor: «C’est grâce à lui que je suis devenue la joueuse et la personne que je suis. J’ai mal au cœur, cette nouvelle est dévastatrice.»

Un hommage touchant

Alisha Lehmann s’est aussi remémoré leur toute première rencontre. Ne parlant pas anglais à l’époque, elle avait dû utiliser Google Translate pour discuter avec son entraîneur, ce qui les avait beaucoup fait rire. «Tu m’as fait venir en Angleterre, tu as été le premier entraîneur de ma vie à reconnaître mon talent et à me rendre forte», poursuit-elle. Matt Beard lui a transmis ses compétences et a toujours pris soin d’elle quand elle en avait besoin.

Très émue, Alisha Lehmann a conclu son hommage par une promesse: «Merci pour tout. Matt, tu vivras toujours dans mon cœur.»