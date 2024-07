L'Argentine remporte une Copa America chaotique

L'Argentine a soulevé la 16e Copa America de son histoire.

AFP Agence France-Presse

La Copa America 2024 restera dans les annales, mais peut-être pas pour ses bons côtés et le 16e titre de l'Argentine dans cette compétition. Après les affrontements entre joueurs uruguayens et spectateurs colombiens en demi-finales, de nouveaux événements ont entaché la finale ce dimanche à Miami.

L'après-midi avait commencé dans le chaos. Les policiers et membres de la sécurité ont usé de la force et arrêté plusieurs individus qui essayaient de rentrer dans le stade a priori sans billets. Après plusieurs incidents, les portes du stade sont restées closes plusieurs heures.

1h22 de retard

Les secouristes sont intervenus pour plusieurs malaises dus à la chaleur (environ 34 degrés) et à la compacité de la foule. Lorsque les organisateurs ont finalement rouvert les accès, l'entrée des supporters s'est de nouveau révélée chaotique, entraînant les larmes et la colère de nombreux fans.

«Ils nous traitent comme des animaux, l'organisation est inexistante. En tout cas rien n'était prêt pour accueillir 60'000 personnes», a regretté Cécilia Cabarelli, une supportrice argentine. Le Hard Rock Stadium de Miami doit accueillir sept rencontres de la prochaine Coupe du monde en 2026, co-organisée par les Etats-Unis, le Canada et le Mexique. Le match a finalement pu débuter à 21h22 locale (03h22 lundi heure de Paris) avec 1h22 de retard.

Messi sort en larmes

La Colombie s'est rapidement mise en valeur avec un superbe mouvement collectif parti de James Rodriguez pour une remise de Luis Diaz à Jhon Cordoba, auteur d'une belle frappe après un contrôle de la poitrine à côté des buts de Dibu Martinez (6e).

L'éternel Lionel Messi s'est trouvé en position parfaite à l'intérieur de la surface mais sa frappe a été contrée par un défenseur (20e). La Pulga a ensuite subi un tacle appuyé qui l'a laissé plusieurs minutes au sol.

Publicité

Un avant-goût de ce qui l'attendait en seconde période. A la 64e minute, Messi s'est allongé sur la pelouse après un mauvais appui lors d'une course au milieu du terrain, se plaignant de la cheville droite, très gonflée quelques minutes plus tard. L'octuple Ballon d'Or âgé de 37 ans, champion du monde en 2022, est sorti en boitant deux minutes plus tard, acclamé par la foule. Une fois sur le banc, il n'a pu contenir ses larmes.

L'avenir international de la star argentine est incertain, même s'il n'a pas exclu de prolonger avec la sélection jusqu'à la Coupe du monde 2026 organisée par les Etats-Unis, où il joue en club (Inter Miami), le Mexique et le Canada.

Son compatriote Angel Di Maria est lui aussi sorti en larmes, à la 117e minute, pour sa dernière sélection. «J'avais rêvé d'atteindre la finale et de la gagner, puis d'arrêter de cette façon», a commenté l'ancien joueur du Paris SG.

James Rodriguez meilleur joueur

Les Argentins avaient pris l'avantage quelques minutes auparavant: Giovani Lo Celso, au relais d'une passe de Leandro Paredes, a envoyé Lautaro Martinez en profondeur pour une frappe gagnante depuis la droite de la surface. Les trois joueurs clef de l'action sont entrés en cours de match.

Publicité

Après sa célébration, Martinez, meilleur buteur du tournoi, est venu embrasser son capitaine Messi sur le banc, avant qu'il ne soulève le trophée de la 16e Copa America pour l'Argentine, un record devant l'Uruguay (15).

La Colombie, qui restait sur 28 matches sans défaite et chassait sa deuxième Copa, a reçu comme maigre consolation le trophée de meilleur joueur du tournoi pour son meneur James Rodriguez.