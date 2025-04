Kylian Mbappé fait saisir les comptes du PSG

Kylian Mbappé fait saisir 55 millions d'euros sur les comptes du PSG pour des salaires et primes impayés. L'attaquant du Real Madrid porte l'affaire devant les prud'hommes et se joint à une plainte de l'UNFP contre les clubs pour harcèlement moral.

Le litige s'intensifie entre Kylian Mbappé et le club parisien. Photo: Getty Images

ATS Agence télégraphique suisse

Kylian Mbappé a fait saisir par le tribunal judiciaire de Paris, à titre «conservatoire», les comptes bancaires du PSG à hauteur de 55 millions d’euros, au titre des salaires et primes impayés qu’il réclame à son ancien club, ont annoncé jeudi ses avocats.

Depuis plusieurs mois, l’attaquant, parti du PSG à l’été 2024, demande le versement des trois derniers mois de salaire de son contrat de travail ainsi que des primes de signature et d’éthique. Mercredi, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris a autorisé que soit pratiquée une saisie conservatoire des comptes du club à la demande du joueur, qui a aussi déposé plainte contre X pour «injures publiques».

Victime de mise à l’écart

Par ailleurs, ses avocats Delphine Verheyden, Frédérique Casserau, Thomas Clay et Pierre-Olivier Sur ont annoncé que le joueur du Real Madrid allait saisir le conseil des prud’hommes dans ce dossier et qu’il allait se joindre à une plainte plus globale du syndicat français des joueurs (UNFP) contre les clubs professionnels «pour harcèlement moral». L’UNFP a déposé plainte il y a un an pour des faits de harcèlement concernant «la pratique du 'loft'», c’est-à-dire la mise à l’écart de joueurs, dont Mbappé estime avoir été victime au PSG.

Le PSG «ira aux prud’hommes sans problème», a rétorqué auprès de l’AFP l’entourage de la direction du club, affirmant que Mbappé n’allait «pas gagner». Dans ce litige, en septembre, la commission juridique de la Ligue de football professionnel (LFP) puis en octobre la commission d’appel mixte paritaire de la LFP avaient enjoint le PSG de verser ces sommes. Le club avait refusé de payer et a assigné la LFP devant le tribunal judiciaire de Paris pour contester ces deux premières décisions.

En raison de cette assignation, la commission de discipline de la LFP puis la commission supérieure d’appel de la Fédération française de football (FFF) se sont estimées incompétentes pour trancher le recours, d’abord en décembre puis en février.

Le PSG parle d’un accord verbal

Une audience d’orientation, c’est-à-dire un premier examen de l’affaire, a été fixée par le tribunal au 26 mai, avant la tenue d’une première audience sur le fond du dossier qui doit intervenir dans plusieurs mois. Selon le club parisien, ces salaires et primes ne seraient pas dus au joueur en raison de l’existence d’un accord verbal passé au cœur du mois d’août 2023 entre les deux parties.

Mbappé était à ce moment-là mis à l’écart du groupe pour avoir refusé de prolonger son contrat au PSG pour une saison supplémentaire. Cette prolongation, si elle avait été signée, aurait garanti au club de toucher l’argent d’un transfert en cas de départ au 30 juin 2024. L’attaquant s’est finalement engagé libre avec le Real Madrid.

Le capitaine des Bleus a aussi saisi mardi la FFF pour qu’elle informe l’UEFA, conformément à ses obligations, de l’existence d’un impayé du PSG susceptible de priver le club de sa licence UEFA pour La Ligue des champions la saison prochaine, selon les avocats du joueur.