Champion de Suisse avec Servette, Peter Schepull est décédé

Ancien international et ancien joueur du Servette FC, club avec lequel il avait été sacré champion de Suisse en 1994, Peter Schepull est décédé jeudi à l'âge de 62 ans.

Blick Sport

Le football suisse est en deuil: Peter Schepull est décédé. L’ancien international suisse est mort de manière inattendue ce jeudi 27 mai, quelques jours avant son 62e anniversaire.

À l’été 1983, Peter Schepull avait quitté le FC Rapperswil-Jona, alors pensionnaire de deuxième division, pour rejoindre Grasshopper. Avant même sa première apparition en LNA, il avait disputé devant 80’000 spectateurs un match de Coupe des clubs champions européens contre le Dinamo Minsk. Dès sa première saison avec GC, il avait remporté le titre de champion de Suisse. Sous les couleurs de GC, du FC Wettingen et du Servette FC (titre de champion en 1993/94), il a disputé plus de 200 matches de LNA.

Avec la Nati, Peter Schepull a fêté sa première sélection le jour de son 25e anniversaire, le 7 juin 1989, lors de la défaite 0-1 à Berne contre la Tchécoslovaquie sous la direction du duo intérimaire Paul Wolfisberg et Uli Stielike. Il a au total fêté 22 sélections.