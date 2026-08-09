Le latéral genevois Zachary Athekhame prêté à Lyon

Le latéral genevois Zachary Athekame a été prêté à Lyon par l'AC Milan, ont annoncé plusieurs journaux français ce dimanche. Une belle occasion de s'imposer pour l'international suisse M21.

Une saison dans le Rhône

Blick Sport

Sous contrat jusqu'en 2030 avec l'AC Milan, Zachary Athekame va passer la saison à venir à Lyon, tout près de chez lui. Le latéral genevois a en effet été prêté au club français par le mythique géant milanais, ont annoncé RMC et L'Equipe.

Âgé de 21 ans, l'international suisse M21 a disputé 27 matches de Serie A après son départ d'YB (deux buts et deux assists). Son prêt ne dispose pas d'une option d'achat.

Le dernier joueur suisse à avoir joué pour l'OL est Xherdan Shaqiri. Mais celui qui y a le plus réussi est sans contestation le défenseur central genevois Patrick Müller.