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Une saison dans le Rhône
Le latéral genevois Zachary Athekhame prêté à Lyon

Le latéral genevois Zachary Athekame a été prêté à Lyon par l'AC Milan, ont annoncé plusieurs journaux français ce dimanche. Une belle occasion de s'imposer pour l'international suisse M21.
Publié: 09.08.2026 à 21:01 heures
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Dernière mise à jour: 09.08.2026 à 21:02 heures
Zachary Athekame va découvrir un quatrième club professionnel après Xamax, YB et l'AC Milan.
Photo: Zamir Loshi/freshfocus
Blick Sport

Sous contrat jusqu'en 2030 avec l'AC Milan, Zachary Athekame va passer la saison à venir à Lyon, tout près de chez lui. Le latéral genevois a en effet été prêté au club français par le mythique géant milanais, ont annoncé RMC et L'Equipe.

Âgé de 21 ans, l'international suisse M21 a disputé 27 matches de Serie A après son départ d'YB (deux buts et deux assists). Son prêt ne dispose pas d'une option d'achat. 

Le dernier joueur suisse à avoir joué pour l'OL est Xherdan Shaqiri. Mais celui qui y a le plus réussi est sans contestation le défenseur central genevois Patrick Müller.

Ligue 1 2026/27
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Angers SCO
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ESTAC Troyes
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FC Lorient
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OGC Nice
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Olympique Lyonnais
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