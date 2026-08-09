Le latéral genevois Zachary Athekhame prêté à Lyon

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Sous contrat jusqu'en 2030 avec l'AC Milan, Zachary Athekame va passer la saison à venir à Lyon, tout près de chez lui. Le latéral genevois a en effet été prêté au club français par le mythique géant milanais, ont annoncé RMC et L'Equipe.
Âgé de 21 ans, l'international suisse M21 a disputé 27 matches de Serie A après son départ d'YB (deux buts et deux assists). Son prêt ne dispose pas d'une option d'achat.
Le dernier joueur suisse à avoir joué pour l'OL est Xherdan Shaqiri. Mais celui qui y a le plus réussi est sans contestation le défenseur central genevois Patrick Müller.
Ligue 1 2026/27
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AJ Auxerre
0
0
0
1
Angers SCO
0
0
0
1
AS Monaco
0
0
0
1
ESTAC Troyes
0
0
0
1
FC Lorient
0
0
0
1
Le Havre AC
0
0
0
1
Le Mans FC
0
0
0
1
Lille OSC
0
0
0
1
OGC Nice
0
0
0
1
Olympique Lyonnais
0
0
0
1
Olympique Marseille
0
0
0
1
Paris FC
0
0
0
1
Paris Saint-Germain
0
0
0
1
RC Lens
0
0
0
1
Stade Brestois
0
0
0
1
Stade Rennais FC
0
0
0
1
RC Strasbourg
0
0
0
1
Toulouse FC
0
0
0
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