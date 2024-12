Pour Adil Rami, Cristiano Ronaldo «dit de la merde» sur la Ligue 1

1/2 L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a répondu à Cristiano Ronaldo. Photo: AFP

Blick Sport

C’est ce qu’on appelle un recadrage propre en ordre! Cristiano Ronaldo s’est fait sévèrement tacler par Adil Rami. L’ancien défenseur de l’Olympique de Marseille n’a pas mâché ses mots sur sa chaîne Twitch en réponse aux récentes déclarations du Portugais sur le niveau de la Ligue 1.

Selon RMC Sport, le Français a répondu à la star d’Al Nassr qui affirmait que le championnat saoudien n’était «pas pire que celui de la Ligue 1»: «Il dit de la merde», a lancé Rami sans détour. «Vous voulez que je vous montre des images des défenseurs en Arabie saoudite. Ce n’est pas parce qu’il a fait une carrière de dingue que, dès qu’il dit un truc, c’est la vérité. Je pense que c’est un coup de com'», a balancé l’ancien joueur.

«Il se fait manger»

Adil Rami n’a pas hésité à mettre au défi l’attaquant portugais: «Essaye de jouer contre Monaco, Lille ou Marseille. Va avec ta petite équipe jouer contre Brest.» Le Français a souligné la qualité du championnat français, le décrivant comme l’un des plus forts au monde. «On est le plus gros vivier du monde avec le Brésil. On a des défenseurs, c’est des machines! Depuis deux ans, tu le mets en Ligue 1 et il se fait manger», a-t-il ajouté en parlant de CR7.

Malgré sa critique acerbe, Adil Rami a avoué être un fan inconditionnel de Ronaldo. «Cristiano Ronaldo, vous le savez, je suis fan. Je suis team Cristiano Ronaldo, mais il a fait une erreur», a-t-il regretté. La réaction d’Adil Rami n’est pas isolée, rappelle RMC Sport. Le compte espagnol de la Ligue 1 sur X avait déjà répondu aux critiques de Ronaldo en citant Lionel Messi, qui avait qualifié le championnat français de particulièrement relevé et plus «physique que La Liga». Une photo de Messi avec la Coupe du monde a même été publiée avec la légende: «Leo Messi jouant sous 38 degrés», en référence aux commentaires de Ronaldo sur les difficultés liées aux températures élevées en Arabie saoudite.