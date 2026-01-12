C'est une immense désillusion pour le PSG! Le vainqueur de la dernière Champions League s'est incliné ce lundi en 16es de finale de la Coupe de France. Les Parisiens sont éliminés par le… Paris FC, voisin du club détenu par les Qataris.
Le 15e de Ligue 1 a donc réussi l'exploit d'éliminer l'autre club de la capitale et ses millions, qui pointe à la deuxième place du championnat. Le but de la victoire a été inscrit à la 74e minute par Jonathan Ikoné, en contre. Bien servi par Ilan Kebbal, le joueur… formé au PSG a pu tromper Lucas Chevalier.
Évidemment, la troupe de Luis Enrique a poussé en fin de match, mais le PFC a tenu. On peut noter l'incroyable arrêt d'Obed Nkambadio en toute fin de match sur une frappe de Vitinha. Le portier a été héroïque.
La dernière fois que le PSG avait perdu au Parc des Princes en Coupe de France, cela remontait à 2022, face à Nice. Pire, il faut fouiller les archives et parler de la saison 2013-14 pour voir le multiple champion de France éliminé à ce stade, face à Montpellier. À l'époque, l'équipe de l'Hérault était entraînée par un certain… Rolland Courbis, décédé ce lundi.
Le Paris Saint-Germain est donc dépouillé d'une compétition qu'il a remportée ces deux dernières années. Cette élimination surprise constitue le premier accroc majeur dans la saison des Parisiens, qui ont bouclé une année 2025 historiquement faste avec six titres (L1, Coupe de France, Trophée des champions, Ligue des champions, Supercoupe d'Europe, Coupe intercontinentale) sur sept (finale perdue au Mondial des clubs).
Équipe
J.
DB.
PT.
1
RC Lens
17
18
40
2
Paris Saint-Germain
17
22
39
3
Olympique Marseille
17
19
32
4
Lille OSC
17
11
32
5
Olympique Lyonnais
17
8
30
6
Stade Rennais FC
17
5
30
7
RC Strasbourg
17
5
24
8
Toulouse FC
17
2
23
9
AS Monaco
17
-3
23
10
Angers SCO
17
-2
22
11
Stade Brestois
17
-4
22
12
FC Lorient
17
-9
19
13
Le Havre AC
17
-8
18
14
OGC Nice
17
-10
18
15
Paris FC
17
-9
16
16
FC Nantes
17
-12
14
17
AJ Auxerre
17
-13
12
18
FC Metz
17
-20
12