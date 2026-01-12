Une figure emblématique du football français s'en est allée

Rolland Courbis est décédé à l'âge de 72 ans ce lundi. Le technicien avait notamment entraîné le FC Sion, entre de très nombreux autres mandats. Il était devenu une figure emblématique du football français.

Blick Sport

L'aventure avait duré à peine un mois, mais elle avait bien existé. Rolland Courbis, entraîneur du FC Sion d'avril 2012 à mai 2012, est décédé ce lundi à l'âge de 72 ans.

Né le 12 août 1953 à Marseille, «Coach Courbis» s'est fait connaître pour sa carrière de défenseur rugueux, mais aussi et surtout pour ses qualités d'entraîneur. Il a été notamment très apprécié à Montpellier et à Marseille, où sa faconde et sa gouaille ont laissé un grand souvenir. En tant que joueur, il a été sacré trois fois champion de France (1972 avec l'OM, 1978, 1982 avec Monaco). En tant qu'entraîneur, ses principaux faits d'armes ont été une finale de Coupe de l'UEFA et une deuxième place en championnat, à chaque fois avec l'OM en 1999. Il avait aussi eu plusieurs expériences à l'étranger, notamment en Afrique (Niger, USM Alger), aux Emirats arabes unis (Al-Wahda) et donc au FC Sion.

Il s'était ensuite reconverti comme consultant à la radio, pour RMC principalement. Il était réputé pour son verbe fleuri, son humour et son bon sens.

Rolland Courbis était également précédé d'une réputation sulfureuse. Il avait fait deux séjours en prison, entre octobre 1990 et janvier 1991 dans le cadre de l'affaire de la caisse noire du club de Toulon, et entre septembre 2009 et février 2010 dans l'affaire des comptes de l'OM. Il avait aussi échappé de peu à une fusillade au cours d'un règlement de compte visant une figure du milieu corse qu'il accompagnait à Hyères en 1996.