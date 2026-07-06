Le Stade Rennais annonce l'arrivée d'Eliezer Mayenda, jeune attaquant espagnol de 21 ans formé à Sochaux, pour 22 millions d'euros. Le talent prometteur a signé jusqu'en 2031, renforçant l'attaque bretonne.

Breel Embolo aura de la concurrence au Stade Rennais

Breel Embolo aura de la concurrence au Stade Rennais

ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo aura de la concurrence supplémentaire au sein de l'attaque du Stade Rennais. Le club breton a annoncé lundi le recrutement du jeune attaquant espagnol Eliezer Mayenda jusqu'en 2031, en provenance du club anglais de Sunderland.

«Attaquant prometteur»

«Attaquant prometteur, formé à Sochaux avant d'être aguerri aux joutes du football anglo-saxon, Eliezer Mayenda, 21 ans, rejoint le Stade Rennais FC», a indiqué le club breton dans un communiqué de presse diffusé dimanche.

Selon une estimation du site spécialisé Transfermarkt, le Stade Rennais a déboursé 22 millions d'euros pour recruter l'international espagnol espoirs, qui a selon le directeur sportif rennais Loïc Désiré «la capacité de jouer sur les côtés comme dans l'axe. C'est un jeune joueur mais qui a déjà connu plusieurs championnats, différents pays. Nous connaissons son potentiel (...)», a-t-il dit.