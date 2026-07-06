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Arrivée d'un jeune attaquant
Breel Embolo aura de la concurrence au Stade Rennais

Le Stade Rennais annonce l'arrivée d'Eliezer Mayenda, jeune attaquant espagnol de 21 ans formé à Sochaux, pour 22 millions d'euros. Le talent prometteur a signé jusqu'en 2031, renforçant l'attaque bretonne.
Publié: 15:59 heures
Breel Embolo aura de la concurrence au sein de l'attaque du Stade Rennais.
Photo: IMAGO/Icon Sport
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ATS Agence télégraphique suisse

Breel Embolo aura de la concurrence supplémentaire au sein de l'attaque du Stade Rennais. Le club breton a annoncé lundi le recrutement du jeune attaquant espagnol Eliezer Mayenda jusqu'en 2031, en provenance du club anglais de Sunderland.

«Attaquant prometteur»

«Attaquant prometteur, formé à Sochaux avant d'être aguerri aux joutes du football anglo-saxon, Eliezer Mayenda, 21 ans, rejoint le Stade Rennais FC», a indiqué le club breton dans un communiqué de presse diffusé dimanche.

Selon une estimation du site spécialisé Transfermarkt, le Stade Rennais a déboursé 22 millions d'euros pour recruter l'international espagnol espoirs, qui a selon le directeur sportif rennais Loïc Désiré «la capacité de jouer sur les côtés comme dans l'axe. C'est un jeune joueur mais qui a déjà connu plusieurs championnats, différents pays. Nous connaissons son potentiel (...)», a-t-il dit.

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