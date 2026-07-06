Breel Embolo aura de la concurrence au Stade Rennais

Breel Embolo aura de la concurrence supplémentaire au sein de l'attaque du Stade Rennais. Le club breton a annoncé lundi le recrutement du jeune attaquant espagnol Eliezer Mayenda jusqu'en 2031, en provenance du club anglais de Sunderland.
«Attaquant prometteur»
«Attaquant prometteur, formé à Sochaux avant d'être aguerri aux joutes du football anglo-saxon, Eliezer Mayenda, 21 ans, rejoint le Stade Rennais FC», a indiqué le club breton dans un communiqué de presse diffusé dimanche.
Selon une estimation du site spécialisé Transfermarkt, le Stade Rennais a déboursé 22 millions d'euros pour recruter l'international espagnol espoirs, qui a selon le directeur sportif rennais Loïc Désiré «la capacité de jouer sur les côtés comme dans l'axe. C'est un jeune joueur mais qui a déjà connu plusieurs championnats, différents pays. Nous connaissons son potentiel (...)», a-t-il dit.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
34
45
76
2
RC Lens
34
31
70
3
Lille OSC
34
15
61
4
Olympique Lyonnais
34
13
60
5
Olympique Marseille
34
18
59
6
Stade Rennais FC
34
9
59
7
AS Monaco
34
6
54
8
RC Strasbourg
34
11
53
9
Toulouse FC
34
1
45
10
FC Lorient
34
-3
45
11
Paris FC
34
-3
44
12
Stade Brestois
34
-12
39
13
Angers SCO
34
-19
36
14
Le Havre AC
34
-12
35
15
AJ Auxerre
34
-10
34
16
OGC Nice
34
-23
32
17
FC Nantes
34
-23
24
18
FC Metz
34
-44
17