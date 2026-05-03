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Lens n'en profite pas
Le PSG accroché par Lorient avant de retrouver le Bayern

A quatre jours du choc contre le Bayern, le PSG, remanié et sans plusieurs stars, a été tenu en échec 2-2 par Lorient. Luis Enrique regrette un relâchement coupable, mais Paris garde six points d'avance sur Lens.
Publié: 06:57 heures
«On avait besoin des trois points», a regretté l'entraîneur parisien Luis Enrique.
Photo: Anadolu via Getty Images
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ATS Agence télégraphique suisse

A quatre jours de sa demi-finale retour de Ligue des champions contre le Bayern Munich, un PSG fortement remanié a été accroché samedi au Parc des Princes par le Lorient d'Yvon Mvogo (2-2). Les Parisiens comptent toutefois toujours six points d'avance sur leur dauphin Lens, contraint au nul (1-1) à Nice en soirée.

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Sans son gardien titulaire Matveï Safonov et en laissant sur le banc son Ballon d'Or Ousmane Dembélé ou Khvicha Kvaratskhelia, le PSG a mené deux fois au score, mais a été à chaque fois repris. «On avait besoin des trois points» a regretté l'entraîneur parisien Luis Enrique. Ça a un petit peu ouvert le championnat». Lens n'a cependant pas profité de ce faux-pas.

Des onze acteurs du match face au Bayern, seuls deux ont été alignés d'entrée, Willian Pacho et Désiré Doué. Face à des Lorientais sans pression, les Parisiens ont rapidement fait preuve d'un relâchement coupable. Dominateurs sans parvenir à concrétiser, les Parisiens ont également trouvé sur leur chemin un Yvon Mvogo solide: le gardien fribourgeois a notamment repoussé d'une manchette une frappe de Senny Mayulu (33e) ou des poings une tentative de Lee Kang-in (39e).

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
31
43
70
2
RC Lens
RC Lens
31
28
64
3
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
31
16
57
4
Lille OSC
Lille OSC
31
16
57
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
31
12
56
6
AS Monaco
AS Monaco
32
8
54
7
Olympique Marseille
Olympique Marseille
32
15
53
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
30
10
46
9
FC Lorient
FC Lorient
32
-5
42
10
Toulouse FC
Toulouse FC
31
-1
38
11
Stade Brestois
Stade Brestois
30
-6
38
12
Paris FC
Paris FC
31
-7
38
13
Angers SCO
Angers SCO
31
-17
34
14
Le Havre AC
Le Havre AC
31
-13
31
15
OGC Nice
OGC Nice
32
-22
31
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
31
-15
25
17
FC Nantes
FC Nantes
32
-22
23
18
FC Metz
FC Metz
32
-40
16
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