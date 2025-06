Bernard Lacombe, figure du football français et de l'OL, est décédé mardi à 72 ans. Ancien buteur prolifique et figure emblématique du club lyonnais, il avait marqué l'histoire du championnat de France avec 255 buts en 497 matches.

Bernard Lacombe était l'une des figures de l'Olympique lyonnais (archives). Photo: SALVATORE DI NOLFI

ATS Agence télégraphique suisse

L'ancien joueur et figure du football français et de l'OL, Bernard Lacombe est mort mardi à l'âge de 72 ans, a annoncé mardi le club. Malade, il était hospitalisé depuis le mois de janvier. Né le 15 août 1952 à Villefranche-sur-Saône (Rhône), Bernard Lacombe avait été détecté au club de Fontaines-sur-Saône avant de faire ses débuts en professionnel à l'OL, où il a joué entre 1969 et 1978, gagnant une Coupe de France (1973).

Il avait ensuite rejoint brièvement Saint-Etienne (1978-1979) puis avait signé à Bordeaux (1979-1987), où il a été trois fois champion de France (1984, 1985, 1987) et deux fois vainqueur de la Coupe de France (1986, 1987). Il est le deuxième buteur de l'histoire du championnat de France avec 255 buts inscrits en 497 matches, derrière l'Argentin Delio Onnis.

Pluie d'hommages

Après sa carrière de joueur aux Girondins, Bernard Lacombe était revenu à Lyon (1987), repris l'année précédente par Jean-Michel Aulas, dont il a accompagné le développement et la domination sur le championnat de France dans les années 2000. Il avait pris du recul en 2019.

Dès l'annonce du décès, les hommages ont afflué. Les Girondins de Bordeaux ont fait part de leur «tristesse immense» et rendu hommage à «ce buteur de légende (qui) a marqué l'histoire du club par son talent et sa générosité».

Le grand rival de Lyon, l'AS Saint-Etienne, a rendu hommage à un «grand monsieur d'un club voisin que l'on aime affronter». «Il restera le témoin d'une rivalité qui traverse les générations», a écrit sur X le club des Verts, pour lequel Lacombe a joué une saison.