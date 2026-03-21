Bryan Okoh réussit un doublé avec Auxerre

Un doublé pour Bryan Okoh! Le défenseur central vaudois brille avec Auxerre depuis sa signature cet hiver en provenance du Lausanne-Sport. Ce samedi, il a marqué deux fois face à Brest.

ATS Agence télégraphique suisse

Bryan Okoh a inscrit ses premiers buts en Ligue 1. Le défenseur central vaudois a marqué les deux premières réussites d'Auxerre lors du succès 3-0 à domicile contre Brest. Auxerre a pourtant joué à dix dès la 6e et l'expulsion du gardien Donovan Léon.

Régulièrement victime de la concurrence au Lausanne-Sport, où il était souvent barré par Karim Sow et Kevin Mouanga, le défenseur central est aujourd'hui titulaire à l'AJA, où il a signé cet hiver.