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Le Vaudois marque des points
Bryan Okoh réussit un doublé avec Auxerre

Un doublé pour Bryan Okoh! Le défenseur central vaudois brille avec Auxerre depuis sa signature cet hiver en provenance du Lausanne-Sport. Ce samedi, il a marqué deux fois face à Brest.
Publié: il y a 48 minutes
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Et hop, deux buts pour Bryan Okoh!
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

Bryan Okoh a inscrit ses premiers buts en Ligue 1. Le défenseur central vaudois a marqué les deux premières réussites d'Auxerre lors du succès 3-0 à domicile contre Brest. Auxerre a pourtant joué à dix dès la 6e et l'expulsion du gardien Donovan Léon.

Régulièrement victime de la concurrence au Lausanne-Sport, où il était souvent barré par Karim Sow et Kevin Mouanga, le défenseur central est aujourd'hui titulaire à l'AJA, où il a signé cet hiver.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
26
36
60
2
RC Lens
RC Lens
27
30
59
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
26
20
49
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
26
13
47
5
Lille OSC
Lille OSC
26
7
44
6
AS Monaco
AS Monaco
26
8
43
7
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
26
6
43
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
26
9
37
9
Toulouse FC
Toulouse FC
27
6
37
10
FC Lorient
FC Lorient
27
-4
37
11
Stade Brestois
Stade Brestois
27
-5
36
12
Angers SCO
Angers SCO
27
-13
32
13
Paris FC
Paris FC
26
-12
28
14
Le Havre AC
Le Havre AC
26
-12
27
15
OGC Nice
OGC Nice
27
-20
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
27
-14
22
17
FC Nantes
FC Nantes
25
-20
17
18
FC Metz
FC Metz
26
-35
13
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