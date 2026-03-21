Bryan Okoh réussit un doublé avec Auxerre

ATS Agence télégraphique suisse
Bryan Okoh a inscrit ses premiers buts en Ligue 1. Le défenseur central vaudois a marqué les deux premières réussites d'Auxerre lors du succès 3-0 à domicile contre Brest. Auxerre a pourtant joué à dix dès la 6e et l'expulsion du gardien Donovan Léon.
Régulièrement victime de la concurrence au Lausanne-Sport, où il était souvent barré par Karim Sow et Kevin Mouanga, le défenseur central est aujourd'hui titulaire à l'AJA, où il a signé cet hiver.
Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
26
36
60
2
RC Lens
27
30
59
3
Olympique Marseille
26
20
49
4
Olympique Lyonnais
26
13
47
5
Lille OSC
26
7
44
6
AS Monaco
26
8
43
7
Stade Rennais FC
26
6
43
8
RC Strasbourg
26
9
37
9
Toulouse FC
27
6
37
10
FC Lorient
27
-4
37
11
Stade Brestois
27
-5
36
12
Angers SCO
27
-13
32
13
Paris FC
26
-12
28
14
Le Havre AC
26
-12
27
15
OGC Nice
27
-20
27
16
AJ Auxerre
27
-14
22
17
FC Nantes
25
-20
17
18
FC Metz
26
-35
13
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