L'avant-centre est chaud!
Breel Embolo encore une fois buteur avec Rennes, Denis Zakaria expulsé

Breel Embolo a marqué lors de la victoire de Rennes devant Monaco samedi en Ligue 1 (4-1). Dans le camp monégasque, Denis Zakaria a été expulsé, alors que Paul Pogba a enfin fait son retour au jeu.
Publié: il y a 11 minutes
Breel Embolo a marqué de la tête ce samedi.
L'attaquant bâlois a marqué un nouveau but pour Rennes en faisant trembler les filets contre Monaco, lui qui avait déjà marqué avant la trêve face au Paris FC (1-0). A la 73e, il a inscrit le 3-0 de la tête sur un corner joué à deux. Les autres buts rennais ont été marqués par Abdelhamid Aït Boudlal (20e), Mahdi Camara (48e) et Ludovic Blas (83e, penalty), tandis que Mika Biereth a sauvé l'honneur de l'ASM en fin de match (95e).

Les Bretons ont évolué à 11 contre 10 après l'expulsion de Zakaria à la 66e, auteur d'une mauvaise semelle sur le mollet d'Esteban Lepaul. Le milieu de terrain genevois faisait son retour dans le onze titulaire du Rocher après avoir manqué deux mois de compétition en raison d'une blessure aux adducteurs.

Paul Pogba est redevenu un joueur de football

L'autre fait marquant de cette partie a été l'apparition tardive de Paul Pogba, qui est redevenu un joueur de football professionnel après plus de deux ans sans jouer. Le champion du monde français est entré en jeu à la 85e minute sous une ovation du public breton.

«La Pioche» n'avait plus fait partie d'un groupe pour jouer un match professionnel depuis le 3 septembre 2023. C'était avec la Juventus Turin contre Empoli (2-0) en championnat d'Italie, avant qu'une suspension pour dopage et plusieurs blessures ne l'éloignent des terrains.

Depuis son arrivée à Monaco fin juin, les dates de son retour ont été reportées à plusieurs reprises en raison d'une lésion musculaire à la cuisse droite pendant la trêve internationale d'octobre, puis par une entorse à une cheville une quinzaine de jours plus tard. Ce match disputé à Rennes est le premier de la carrière de Pogba (32 ans) en Ligue 1.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1:0
13
14
30
2
Olympique Marseille
Olympique Marseille
13
21
28
3
RC Lens
RC Lens
13
11
28
4
RC Strasbourg
RC Strasbourg
13
7
22
5
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
13
5
21
6
Lille OSC
Lille OSC
12
8
20
7
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
12
3
20
8
AS Monaco
AS Monaco
13
0
20
9
OGC Nice
OGC Nice
13
-5
17
10
Toulouse FC
Toulouse FC
12
2
16
11
Paris FC
Paris FC
12
-3
14
12
Le Havre AC
Le Havre AC
0:1
13
-5
14
13
Angers SCO
Angers SCO
12
-5
13
14
FC Metz
FC Metz
12
-15
11
15
Stade Brestois
Stade Brestois
12
-7
10
16
FC Nantes
FC Nantes
12
-7
10
17
FC Lorient
FC Lorient
12
-12
10
18
AJ Auxerre
AJ Auxerre
12
-12
7
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
