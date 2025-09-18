Le fait que le PSG ait laissé Gianluigi Donnarumma de côté cet été a surpris beaucoup de monde. Mais il y avait de bonnes raisons à cela, comme l'explique aujourd'hui le conseiller en transfert du PSG, Luis Campos.

Quatre ans de relation, de nombreux succès communs, puis une séparation soudaine: le fait que Gianluigi Donnarumma n’ait plus sa place au Paris Saint-Germain a pu en surprendre plus d’un cet été. Mais selon le conseiller en transfert du PSG, Luis Campos, ce départ suit une stratégie claire. «La star, c’est le club», explique le Portugais sur RMC.

Le gardien de but italien a finalement été transféré à Manchester City pour environ 30 millions d’euros, car aucun accord n’a été trouvé à Paris sur une prolongation de son contrat qui expirait à l’été 2026. Comme le révèle désormais Campos, la séparation était inévitable dans le cadre des négociations contractuelles: «Donnarumma demandait un salaire au niveau de l’ancien PSG, pas de l’actuel», explique le conseiller du PSG.

Le gardien de but titulaire a certes été l’un des premiers joueurs approché pour une prolongation de contrat. Mais il est vite apparu que cela serait difficile en raison de ses exigences salariales.

Changement de cap au PSG

Sous la houlette du Portugais, qui travaille pour le champion de France depuis l’été 2022, le club, qui appartient à un fonds souverain qatari, mise sur un effectif plus équilibré, composé de jeunes talents de haut niveau, plutôt que sur des superstars, comme Lionel Messi ou Neymar par le passé.

Vitinha, Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, João Neves et Chwitscha Kwarazchelia en sont les parfaits exemples. L’arrivée du jeune gardien de but international français Lucas Chevalier, qui a scellé de facto le départ de Donnaruma cet été, s’inscrit dans cette tendance. Il était clair que le PSG ne commencerait pas sa saison avec deux gardiens de haut niveau.

Le conseiller de Donnarumma, Vincenzo Raiola (ndlr: le cousin du défunt conseiller légendaire Mino Raiola), a récemment déclaré que son client serait volontiers resté au PSG et qu’il aurait même accepté une baisse de salaire. «Nous sommes choqués que le PSG ne fasse preuve d’aucun respect après quatre ans de collaboration», a-t-il déclaré à Sky. Malgré tout, la prétention salariale du portier italien restait très élevée. C’est finalement Manchester City qui a accepté d’entrer en matière.