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«La loi du plus fort...»
Le report du match PSG-Lens agace le club nordiste

Le PSG a eu gain de cause: son match face à Lens va être reporté afin que le club parisien puisse se concentrer sur son match de Champions League face à Liverpool. Une vraie distorsion de la concurrence, s'agace le club lensois.
Publié: il y a 32 minutes
Le PSG a eu gain de cause.
Photo: AFP
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AFP Agence France-Presse

Comme il le souhaitait, le Paris Saint-Germain a obtenu de la LFP jeudi le report du choc contre Lens, son dauphin en L1, pour se concentrer pleinement sur sa double confrontation en quart de finale Champions League face à Liverpool lors de la deuxième semaine d'avril. Ceci afin d'éviter à Paris, champion d'Europe en titre, de disputer une rencontre intercalée entre celles, cruciales, contre les Reds, les 8 et 14 avril.

Cette décision du Conseil d'administration de la LFP, «votée unanimement» selon une source proche du dossier, va à l'encontre du souhait exprimé par le club lensois de ne pas reprogrammer cette rencontre au sommet.

Une décision vraiment surprenante

Son président Joseph Oughourlian s'est agacé sur LinkedIn, écrivant: «Comme disait Jean de La Fontaine 'la raison du plus fort est toujours la meilleure'».

Cette possibilité de demander des reports est assez unique parmi les grands championnats européens. En Angleterre par exemple, Liverpool jouera contre Fulham en championnat le samedi 11 avril, au milieu de sa double confrontation européenne contre le PSG.

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
26
36
60
2
RC Lens
RC Lens
27
30
59
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
27
19
49
4
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
27
12
47
5
Lille OSC
Lille OSC
27
8
47
6
AS Monaco
AS Monaco
27
9
46
7
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
27
6
44
8
RC Strasbourg
RC Strasbourg
27
10
40
9
Toulouse FC
Toulouse FC
27
6
37
10
FC Lorient
FC Lorient
27
-4
37
11
Stade Brestois
Stade Brestois
27
-5
36
12
Angers SCO
Angers SCO
27
-13
32
13
Paris FC
Paris FC
27
-11
31
14
Le Havre AC
Le Havre AC
27
-13
27
15
OGC Nice
OGC Nice
27
-20
27
16
AJ Auxerre
AJ Auxerre
27
-14
22
17
FC Nantes
FC Nantes
26
-21
17
18
FC Metz
FC Metz
27
-35
14
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