Le report du match PSG-Lens agace le club nordiste

Le PSG a eu gain de cause: son match face à Lens va être reporté afin que le club parisien puisse se concentrer sur son match de Champions League face à Liverpool. Une vraie distorsion de la concurrence, s'agace le club lensois.

AFP Agence France-Presse

Comme il le souhaitait, le Paris Saint-Germain a obtenu de la LFP jeudi le report du choc contre Lens, son dauphin en L1, pour se concentrer pleinement sur sa double confrontation en quart de finale Champions League face à Liverpool lors de la deuxième semaine d'avril. Ceci afin d'éviter à Paris, champion d'Europe en titre, de disputer une rencontre intercalée entre celles, cruciales, contre les Reds, les 8 et 14 avril.

Cette décision du Conseil d'administration de la LFP, «votée unanimement» selon une source proche du dossier, va à l'encontre du souhait exprimé par le club lensois de ne pas reprogrammer cette rencontre au sommet.

Une décision vraiment surprenante

Son président Joseph Oughourlian s'est agacé sur LinkedIn, écrivant: «Comme disait Jean de La Fontaine 'la raison du plus fort est toujours la meilleure'».

Cette possibilité de demander des reports est assez unique parmi les grands championnats européens. En Angleterre par exemple, Liverpool jouera contre Fulham en championnat le samedi 11 avril, au milieu de sa double confrontation européenne contre le PSG.