Eric Roy, entraîneur de Brest, est décédé

L'entraîneur de Brest Eric Roy, âgé de 58 ans, est décédé des suites d'un cancer du pancréas, a annoncé mercredi sa famille sur le compte Instagram du défunt.

AFP Agence France-Presse

«Depuis trois ans et demi, Papa se battait contre un cancer du pancréas. Pendant tout ce temps, il a continué à vivre avec une force qui nous impressionne encore», a écrit la famille de l'entraîneur, qui tenait toujours son poste à la tête du Stade brestois en fin de saison.

Ancien milieu de terrain formé à l'OGC Nice et passé notamment par Lyon et Marseille, Eric Roy avait pris la tête de l'équipe bretonne en 2023, douze ans après sa première expérience comme technicien, à l'OGCN, où il avait réalisé ses débuts comme joueur professionnel.

«Ce qu'il a accompli ces dernières années restera pour nous exceptionnel. Traverser cette épreuve tout en accompagnant un club, une équipe, une histoire aussi forte, dit beaucoup de l'homme qu'il était», a encore écrit sa famille.

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Pour sa première saison avec Brest, en 2023-2024, Roy a réalisé un parcours exceptionnel pour un club au budget modeste, plus habitué à jouer le maintien qu'à tutoyer les sommets, en terminant à la 3e place de Ligue 1, derrière Monaco et le PSG.

Les Bretons avaient, lors de la saison suivante, disputé la Ligue des champions, où ils étaient sortis de la phase de ligue avant d'être éliminés en barrages par le PSG, futur champion d'Europe. Lors des deux saisons suivantes, moins brillantes, Brest a assuré à chaque fois son maintien sans trembler, en terminant en milieu de tableau.

«Son aventure au Stade brestois a été l'un des plus beaux moments de sa vie. Elle lui a donné une énergie, une joie, une raison de continuer, y compris dans les moments les plus difficiles», ajoute la famille d'Eric Roy, évoquant un «lien rare et magnifique» avec ses joueurs.

«C'est avec une immense tristesse que j'apprends le décès d'Éric Roy», a réagi le président de la Ligue de football professionnel (LFP), Vincent Labrune, dans une déclaration transmise à l'AFP.

«Le football français perd aujourd'hui l'un de ses personnages les plus respectés, les plus aimés, et les plus authentiques», a ajouté Labrune, saluant «la passion totale» et «l'intégrité rare» de Roy.