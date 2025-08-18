DE
FR

La boutique très heureuse
Les supporters du PSG ont été obligés de porter le maillot de Nantes

De nombreux supporters du PSG ont dû acheter un maillot du FC Nantes pour entrer au stade de la Beaujoire dimanche. Un arrêté préfectoral interdisait tout signe distinctif du PSG hors parcage visiteurs.
Publié: 09:27 heures
|
Dernière mise à jour: 09:29 heures
Les supporters parisiens ont pu savourer la victoire de leur équipe face à Nantes (0-2).
Photo: IMAGO/IPA Sport
Blick Sport

C'est une scène que de nombreux fervents supporters pourraient qualifier de cauchemar. Des suiveurs assidus du Paris Saint-Germain ont été contraints d'acheter le maillot de leur adversaire ce dimanche, à savoir le FC Nantes. Pour pouvoir assister au match au stade de la Beaujoire, les visiteurs n'ont pas eu d'autre choix que de se soumettre à cette solution, rapportent plusieurs médias français dont «L'Equipe». 

Un arrêté préfectoral interdisait en effet tout signe distinctif du PSG aux abords et dans l'enceinte du stade, hors parcage visiteurs. Pris au dépourvu par cette mesure entrée en vigueur la veille à 18h, de nombreux fans parisiens ont dû se rabattre sur la boutique officielle des Canaris pour changer de tenue. Beaucoup ont opté pour un t-shirt ou le maillot extérieur vert pâle du FCN. «J'ai acheté mes places sur le site officiel il y a deux jours, ils auraient pu l'indiquer», a regretté un jeune père de famille venu de La Rochelle, cité par «L'Equipe». «Moi, je suis en vacances et je n'étais pas au courant, non plus», a pesté un autre supporter.

Cette situation inattendue a engendré une file d'attente inhabituelle devant la boutique nantaise dans l'heure précédant le coup d'envoi. Le merchandising du FC Nantes a ainsi connu une journée particulièrement fructueuse grâce à ces ventes imprévues. L'interdiction des couleurs parisiennes visait à prévenir d'éventuels incidents, dans un contexte de rivalité entre les deux clubs. Le PSG s'est finalement imposé 2-0 face aux Nantais, grâce notamment à l'entrée décisive de ses cadres en seconde période. 

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
AS Monaco
AS Monaco
1
2
3
2
AJ Auxerre
AJ Auxerre
1
1
3
2
Angers SCO
Angers SCO
1
1
3
2
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
1
1
3
2
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
1
1
3
2
Stade Rennais
Stade Rennais
1
1
3
2
RC Strasbourg
RC Strasbourg
1
1
3
2
Toulouse FC
Toulouse FC
1
1
3
9
Lille OSC
Lille OSC
1
0
1
9
Stade Brestois
Stade Brestois
1
0
1
11
FC Lorient
FC Lorient
1
-1
0
11
FC Metz
FC Metz
1
-1
0
11
FC Nantes
FC Nantes
1
-1
0
11
OGC Nice
OGC Nice
1
-1
0
11
Olympique Marseille
Olympique Marseille
1
-1
0
11
Paris FC
Paris FC
1
-1
0
11
RC Lens
RC Lens
1
-1
0
18
Le Havre AC
Le Havre AC
1
-2
0
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
