Les Phocéens perdent à Lens
Marseille redonne les commandes au PSG

Marseille a perdu sa place de leader de Ligue 1 après une défaite 2-1 à Lens. Le PSG reprend ainsi la tête du championnat grâce à une victoire 3-0 à Brest, tandis que Monaco vient de remporter son premier match sous Sébastien Pocognoli.
Publié: il y a 56 minutes
Les Marseillais ont chuté dans le chaudron de Bollaert.
Photo: Jean-Francois Badias
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Marseille n'est déjà plus leader de Ligue 1. Les Olympiens ont concédé une défaite 2-1 à Lens samedi, laissant le Paris Saint-Germain, vainqueur 3-0 à Brest, reprendre la tête.

Battu sur le même score par le Sporting Portugal mercredi en Ligue des champions, l'OM retombe de son nuage après cinq victoires consécutives en championnat. Les Phocéens avaient pourtant ouvert le score via Mason Greenwood (17e), mais Odsonne Edouard (23e) sur penalty et un but contre son camp de Benjamin Pavard (53e) ont permis à Lens, désormais 2e, de les dépasser également.

Monaco bat Toulouse

Marseille abandonne donc le fauteuil de leader au PSG, qui s'est remis en ordre de marche en championnat quatre jours après le carton infligé à Leverkusen en C1 (7-2). Un doublé d'Hakimi (29e/39e) et un but de Désiré Doué (96e) ont permis au PSG de renouer avec la victoire, après deux matches nuls en Ligue 1.

Autre équipe du haut du tableau, Monaco (4e) a remporté sa première victoire de l'ère Sébastien Pocognoli, l'entraîneur belge appelé après le renvoi d'Adi Hütter. Après un match plutôt terne à Angers (1-1), les Monégasques, qui évoluaient avec Philipp Köhn dans le but mais toujours sans Denis Zakaria, blessé, ont battu Toulouse par le plus petit écart (1-0).

Ligue 1 25/26
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
Paris Saint-Germain
9
11
20
2
RC Lens
RC Lens
9
6
19
3
Olympique Marseille
Olympique Marseille
9
13
18
4
AS Monaco
AS Monaco
9
5
17
5
RC Strasbourg
RC Strasbourg
8
7
16
6
Olympique Lyonnais
Olympique Lyonnais
8
3
15
7
Lille OSC
Lille OSC
8
6
14
8
Toulouse FC
Toulouse FC
9
2
13
9
Stade Rennais FC
Stade Rennais FC
8
-1
11
10
OGC Nice
OGC Nice
8
-2
11
11
Paris FC
Paris FC
9
-3
10
12
Stade Brestois
Stade Brestois
9
-3
9
13
FC Nantes
FC Nantes
9
-3
9
14
FC Lorient
FC Lorient
8
-7
8
15
AJ Auxerre
AJ Auxerre
8
-5
7
16
Le Havre AC
Le Havre AC
8
-6
6
17
Angers SCO
Angers SCO
8
-8
6
18
FC Metz
FC Metz
8
-15
2
Ligue des Champions
Qualification Ligue des Champions
Ligue Europa de l'UEFA
Conference League Qualification
Barrages de relégation
Relégation
