Le PSG champion de France pour la 14e fois

Après une saison 2024-25 historique marquée par un premier sacre en Ligue des champions, le PSG caressait le grand espoir de bâtir une dynastie. En décrochant leur cinquième titre d'affilée, les Parisiens ont rempli la première partie de leur mission, mais le plus dur reste devant eux, avec la finale de C1 contre Arsenal le 30 mai à Budapest.
Remporter le Championnat avec un budget qui écrase la concurrence était attendu, mais la domination du PSG n'a pas été aussi nette que les années précédentes. Ses adversaires se sont montrés plus motivés que jamais à l'idée de se frotter au champion d'Europe, comme l'avait pressenti l'entraîneur Luis Enrique l'été dernier. Il a eu raison, et cette concurrence a eu un nom: Lens.
Mais d'autres raisons existent: une saison dernière à rallonge avec la Coupe du monde des clubs, une très courte préparation estivale, des blessures à la pelle, les absences longues de certains cadres (Dembélé, Hakimi) et une fatigue physique chronique.
Pas d'exploit du RC Lens
Il y a eu le revers lors du «Classique» (1-0) le 22 septembre - une première depuis 2011 au Vélodrome -, qui avait été quelque peu éclipsé par le sacre de Dembélé au Ballon d'or le même soir, ou l'élimination précoce en Coupe de France face au Paris FC en janvier.
Ces défaites semblaient refléter un épuisement général de l'effectif, avec la conséquence d'un jeu collectif moins impressionnant et moins huilé. Mais grâce au travail du staff et à la montée en puissance des cadres et des remplaçants, Paris a redressé la barre en Ligue 1 et en Ligue des champions au début du printemps pour empocher ce nouveau titre.
Les Parisiens ont aussi profité de la baisse de régime des joueurs de Pierre Sage, qui ont commencé à perdre au moment où Paris gagnait de nouveau. Le Championnat a permis aussi à Luis Enrique d'effectuer des rotations, nécessaires pour aller encore aussi loin en Ligue des champions.
Équipe
J.
DB.
PT.
1
Paris Saint-Germain
33
46
76
2
RC Lens
33
27
67
3
Lille OSC
33
17
61
4
Olympique Lyonnais
33
17
60
5
Stade Rennais FC
33
11
59
6
Olympique Marseille
33
16
56
7
AS Monaco
33
7
54
8
RC Strasbourg
33
10
50
9
FC Lorient
33
-1
45
10
Toulouse FC
33
1
44
11
Paris FC
33
-4
41
12
Stade Brestois
33
-12
38
13
Angers SCO
33
-19
35
14
Le Havre AC
33
-14
32
15
AJ Auxerre
33
-12
31
16
OGC Nice
33
-23
31
17
FC Nantes
33
-23
23
18
FC Metz
33
-44
16